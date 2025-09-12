«فيفا» يساند «نسور قرطاج» لمعاقبة لاعب الوحدة



توعد الاتحاد التونسي لكرة القدم لؤي الترايعي لاعب الوحدة ولاعبين آخرين باتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم بعد رفضهم دعوة للالتحاق بـ«نسور قرطاج» خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

وأكد الاتحاد التونسي في بيان نشره على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تلقى مساندة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لاتخاذ العقوبات الـتأديبية ضد اللاعبين الذين رفضوا تلبية الدعوة للالتحاق بصفوف المنتخب في المعسكر الأخير.



وأوضح الاتحاد التونسي في بيانه أن قرار الاتحاد الدولي كان منصفاً ومؤيداً للشكوى التي تقدم بها ضد اللاعبين الذين رفضوا الالتحاق بصفوف المنتخب، وأضاف البيان: «اعتبر «فيفا» أن إجراءات توجيه الدعوة للاعبين ولأنديتهما كانت سليمة وملزمة، وأن رفض الالتحاق بالمنتخب يعرّض المعنيين آلياً للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح الدولية، مع التأكيد على إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية عند الاقتضاء».



وأشار البيان إلى التزام الاتحاد التونسي الصارم بالدفاع عن حقوق المنتخبات وحماية مكانة تونس في المحافل الدولية.

وكان الاتحاد التونسي طلب توضيحات من «فيفا» بخصوص تصرفات اللاعبين، وذلك وفق اللوائح المنظمة لعمليات الاستدعاء الدولي قبل أن يتلقى أول من أمس موقف الاتحاد الدولي بهذا الشأن.



وتم الكشف في وقت سابق عن أن اللاعبين الذين رفضوا الالتحاق بمنتخب تونس هم: لؤي الترايعي و يوسف سنانة، مهاجم نادي السيلية القطري، ولاعب ثالث لم يتم الكشف عن اسمه.

وانتقل الترايعي، وهو لاعب منتخب تونس للشباب، إلى صفوف الوحدة يوليو الماضي، قادماً من الاتحاد المنستيري بعد أن تألق معه بشكل لافت في الموسم الماضي، وتم قيده ضمن فئة المقيمين.

تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على وجوب التحاق اللاعبين الدوليين بالمنتخبات الوطنية خلال فترات المباريات الدولية والمسابقات والبطولات القارية، وألا يجوز للاعب رفض الاستدعاء إلا في حالة المرض أو الإصابة، إذا رفض لاعب الاستدعاء دون سبب وجيه (مرض أو إصابة)، فقد تُعاقبه لجنة الانضباط التابعة للفيفا، وكذلك ناديه.