استبدال استثنائي في دوري أبطال أوروبا ابتداءً من هذا الموسم

تستعد بطولة دوري أبطال أوروبا، أبرز المسابقات العالمية على صعيد الأندية، للانطلاق الأسبوع المقبل مع الجولة الأولى من مرحلة الدوري في موسم 2025-2026، الذي يُنتظر أن يشهد تغييرات تنظيمية لافتة.

وتنطلق الجولة الأولى يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري وتستمر حتى الخميس 18 من الشهر نفسه، وتشهد مواجهات قوية أبرزها برشلونة ضد نيوكاسل، ومانشستر سيتي أمام نابولي، وبايرن ميونخ في مواجهة تشيلسي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تعديل مهم في لوائح مسابقات الأندية للرجال ابتداءً من هذا الموسم، وذلك عقب اجتماع لجنته التنفيذية في العاصمة الألبانية تيرانا.

وأوضح «اليويفا» أن اللوائح ستسمح لأول مرة باستبدال مؤقت لما يصل إلى لاعب واحد في القائمة خلال مرحلة الدوري (حتى الجولة السادسة) في حال تعرضه لإصابة أو مرض طويل الأمد، وكانت هذه القاعدة تُطبق سابقًا فقط في حالة إصابة حارس المرمى بشكل خطير، لكن القرار الجديد يمنح الأندية مرونة أكبر، إذ سيكون بإمكانها استبدال أي لاعب مصاب لفترة طويلة حتى لو انطلقت البطولة.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الهدف من التعديل هو ضمان عدالة المنافسة ومنع تقليص قوائم الفرق بشكل غير منصف، إضافة إلى حماية اللاعبين من أعباء العمل الزائد.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

تنطلق الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 يوم الثلاثاء 16 سبتمبر، حيث يلتقي أتلتيك بلباو مع أرسنال وآيندهوفن مع سان جيلواز، ويخوض يوفنتوس مواجهة قوية أمام بوروسيا دورتموند، فيما يواجه ريال مدريد فريق مارسيليا، وبنفيكا أمام كاراباخ، بينما يستضيف توتنهام فريق فياريال.

وتستكمل المباريات يوم الأربعاء 17 سبتمبر، إذ يلتقي أولمبياكوس مع بافوس وسلافيا براج مع جيلمت وأياكس مع إنتر ميلان، ويواجه بايرن ميونخ نظيره تشيلسي، ويلتقي ليفربول مع أتلتيكو مدريد، كما يصطدم باريس سان جيرمان بأتالانتا.

وتختتم الجولة يوم الخميس 18 سبتمبر بمواجهات، تجمع كلوب بروج مع موناكو، وكوبنهاجن مع باير ليفركوزن، ويواجه فرانكفورت فريق جالاتا سراي، ويلتقي مانشستر سيتي مع نابولي، فيما يستضيف نيوكاسل فريق برشلونة، ويصطدم سبورتنج لشبونة بكايرات ألماتي.