بيتيف مدرب بني ياس: قضاة الملاعب الإماراتيون أفضل من الأجانب



تساءل إيفايلو بيتيف مدرب بني ياس، عقب خسارة فريقه أمام مضيفه شباب الأهلي مساء أمس بهدف وحيد حمل إمضاء مؤنس دبور، في مباراتهما على ملعب استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من عمر دوري أدنوك للمحترفين، عن السر في الاستعانة بقضاة ملاعب من خارج الدولة؟



وأكد المدرب البلغاري، أن قضاة الملاعب المواطنين أفضل من الأجانب، منوهاً إلى عدم رضاءه عن إدارة الحكم الأوزبكي الغيز تانتاشيف للمباراة، بعدما ألغى هدفين لـ «السماوي» وطرد لاعبه محمدو كامارا، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66، وقال: «الحكم بعد أن ألغى هدفنا الأول، احتسب خطأين لشباب الأهلي، ولماذا نستمر في الاستعانة بحكام من الخارج، ولدينا حكام مواطنون أفضل؟»



وعن الخسارة الثالثة لبني ياس في الدوري، قال بيتيف: «واجهنا شباب الأهلي، حامل اللقب وأفضل فرق الدوري بهدف من ركلة ركنية لعبت بشكل جيد، وأنا فخور بلاعبي فريقي بعدما نفذوا المطلوب على الرغم من النقص العددي في الشوط الثاني، وكنا نستحق نقطة التعادل على الأقل أمس، كما كنا نستحق 3 أو 4 نقاط من مبارياتنا الثلاث في الدوري حتى الآن، وعلى كل الأحوال سنستمر بالعمل، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المواجهات المقبلة».



وفي المقابل، قال البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي: «حققنا مكسباً مهماً ضد فريق منظم زاد من صعوبة اللقاء، ولم ترق لي عقلية فريقي في بعض لحظات المباراة، بعدما واجهنا صعوبات في الحفاظ على الكرة واستغلال المساحات رغم الأفضلية العددية، ومع هذا كانت لنا 3 أو 4 فرص للتسجيل في بداية الشوط الثاني، ولكننا لم نسجل هدفاً ثانياً، ويبقى الأهم أننا حصدنا نقاط المباراة كاملة، وفي توقيت مهم قبل مواجهتنا الآسيوية الأولى الثلاثاء المقبل، أمام ضيفنا تراكتور الإيراني في دوري الأبطال للنخبة».