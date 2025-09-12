فراغ رئاسي في الأهلي المصري بعد قرار الخطيب المفاجئ



تسبب القرار المفاجئ من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم الترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي خلال الدورة المقبلة، بفراغ رئاسي في النادي المصري، خصوصاً بعدما غادر الخطيب اجتماع مجلس إدارة النادي، وطلبه من المجلس تكليف أي من الأعضاء بتحمل كل الأمور في الفترة المقبلة، لحين عقد الانتخابات.



وعلى الرغم من تبريرات الخطيب لقراره بتزايد معاناته الصحية في الأشهر الأخيرة وخضوعه في وقت سابق لجراحات دقيقة عدة، إلى جانب الضغوط الإدارية والجماهيرية الناتجة عن تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم، إلا أن هناك محاولات من شخصيات ورموز تاريخية في النادي، ومنهم حسن حمدي رئيس النادي السابق، لإقناعه بالتراجع عن القرار.



كما أن هناك رفضاً من أعضاء المجلس الحاضرين للاجتماع لقرار الخطيب الذي تولى رئاسة النادي في آخر دورتين وتحديداً منذ عام 2017، ولكن يتوقع أن يضطر المجلس في حال تمسك الخطيب بقراره، إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ لتحديد من يتسلم الإدارة في الفترة المقبلة، مع بقاء اجتماع واحد آخر عادي للمجلس بتشكيله الحالي، وسيكون لتحديد موعد انتخابات النادي المنتظر إجراؤها خلال نوفمبر المقبل، من خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي.



وفي الوقت نفسه، فتح اعتذار الخطيب عن عدم خوض الانتخابات المقبلة، الباب أمام الكثير من التكهنات حول من سيخلفه في رئاسة النادي المصري، وتم طرح العديد من الأسماء، ومن بينهم ياسين منصور رئيس شركة الأهلي للكرة الأسبق من مايو 2021 إلى أغسطس 2022، ومعه طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق في عام 2013، والذي سبق وأكد في تصريحات تلفزيونية أخيراً عدم نيته خوض الانتخابات، وعاد اسم محمود طاهر الرئيس السابق للأهلي من 2014 إلى 2017، إلى التردد على الرغم أنه لم يكشف عن نيته بالترشح لخوض الانتخابات المقبلة.



وظهر أيضاً، اسم خالد مرتجي الذي سبق أن تواجد في مجلس إدارة النادي منذ عام 2004 حتى 2014، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2017، ويتولى حالياً مهام نائب رئيس النادي، ويدعو البعض حسام غالي، إلى التفكير في الترشح لرئاسة النادي، مع كشفه قبل ساعات قليلة عن تخطيطه لرئاسة النادي مستقبلاً، وبشكل عام يتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، المزيد من أجواء الإثارة داخل جدران «القلعة الحمراء»، والتي حققت تحت قيادة الخطيب، 6 دروع دوري محلي مواسم 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2022-2023، و2023-2024، و2024-2025، و6 بطولات سوبر مصري، و3 بطولات كأس مصر، و4 بطولات دوري أبطال أفريقيا، وبطولتين كأس سوبر أفريقي، إلى جانب العديد من الألقاب في مختلف الألعاب الجماعية والفردية بالنادي.