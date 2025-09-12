يوفنتوس يسعى لتأكيد الصدارة على حساب إنتر قبل معركة دورتموند

فشل إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد، المدافع الدولي الروماني السابق كريستيان كيفو، في تقديم أداء مقنع قبل القمة المرتقبة السبت ضد غريمه التقليدي يوفنتوس، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي تشهد أيضًا رحلة صعبة لحامل اللقب نابولي في مواجهة فيورنتينا.

وكان من الصعب على أي مدرب أن يخلف سيموني إنزاغي، لكن إنتر اختار المجازفة بكيفو الذي لا يمتلك خبرة كبيرة في تدريب الفرق الأولى، إذ سبق أن قاد بارما في عدد محدود من المباريات. وقد جاء التعاقد معه بعد فشل النادي في ضم الإسباني سيسك فابريغاس من كومو.

إنتر يدخل المباراة بعد فترة التوقف الدولي وهو مثقل بخسارة على أرضه أمام أودينيزي، بعد افتتاح الموسم بفوز ساحق على تورينو 5-0. وقال كيفو عقب الهزيمة: «نحن في مرحلة تطوير، لكن لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال طويلاً. لم نكن الأفضل بعد مباراتنا الأولى، ولسنا سيئين الآن».

مباراة القمة أمام يوفنتوس لا تقتصر أهميتها على صراع الدوري، بل تأتي قبل استحقاقات أوروبية كبيرة، حيث يستضيف يوفنتوس بوروسيا دورتموند الثلاثاء، فيما يحل إنتر ضيفًا على أياكس أمستردام الأربعاء في دوري الأبطال.

يوفنتوس، الذي يراهن على عاملي الأرض والجمهور، يطمح إلى استغلال الموقف لتعميق جراح إنتر والانفراد بالصدارة، قبل ساعات قليلة من مباراة نابولي الصعبة ضد فيورنتينا. ويخشى نابولي من خطورة المهاجم الإيطالي المتألق مويس كين الذي سجل ثلاثة أهداف مع منتخب بلاده في التصفيات، فيما قد يشهد اللقاء الظهور الأول للوافد الجديد راسموس هويلوند، القادم من مانشستر يونايتد لتعويض غياب البلجيكي روميلو لوكاكو حتى نهاية العام.

روما بدوره يخوض اختبارًا سهلًا نسبيًا أمام تورينو، بينما يسعى أتالانتا لتحقيق فوزه الأول عند مواجهة ليتشي، قبل لقاء مرتقب ضد باريس سان جرمان في دوري الأبطال. كما تقام مواجهات كالياري مع بارما، وبيزا مع أودينيزي، وساسوولو مع لاتسيو، وميلان مع بولونيا. وتُختتم المرحلة الاثنين بلقاء كومو مع جنوى.

الأنظار ستتجه أيضًا إلى المخضرم جيمي فاردي (38 عامًا) الذي يستعد لظهوره الأول مع كريمونيزي أمام فيرونا، بعد مسيرة طويلة مع ليستر سيتي سجل خلالها 200 هدف في 500 مباراة. وقال فاردي في مؤتمره الصحافي: «أنا متحمس جدًا لهذه التجربة الجديدة، وسأسعى لإثبات أنني لم آتِ إلى إيطاليا لإنهاء مسيرتي فقط».