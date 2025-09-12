140 مليون دولار.. ستراسبورغ يرفع سقف الطموحات أمام عمالقة فرنسا

يسعى باريس سان جرمان حامل اللقب لمواصلة انطلاقته المثالية حين يستضيف لنس الأحد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما يترقب ستراسبورغ اختبارًا جديدًا بعدما تصدر مشهد الانتقالات الصيفية كأكثر الأندية إنفاقًا.

ووفقًا لموقع «ترانسفير ماركيت»، أنفق ستراسبورغ نحو 140 مليون دولار، مقابل 116.8 مليون دولار لباريس سان جرمان الذي اكتفى بضم حارس ليل لوكاس شوفالييه والمدافع الأوكراني إيليا زابارني. في المقابل، دعم ستراسبورغ صفوفه بـ13 لاعبًا جديدًا تحت قيادة الإنجليزي ليام روزينيور، إلى جانب تثبيت عقود ثلاثة لاعبين معارين من الموسم الماضي، فيما باع السنغالي حبيب ديارا إلى سندرلاند والجناح ديلان باكوا إلى نوتنغهام فوريست بصفقة بلغت 72 مليون يورو.

ويأمل روزينيور أن يقود الوافد الجديد بن تشيلويل، المنضم في صفقة انتقال حر من تشلسي، مشروعًا تنافسيًا يعيد الفريق إلى المربع الذهبي وربما دوري الأبطال، بعد أن أنهى الموسم الماضي سابعًا واكتفى بالظهور في مسابقة «كونفرنس ليغ» حيث سيلاقي كريستال بالاس الإنجليزي.

الاستثمارات الكبيرة جاءت من مجموعة «بلو كو» المالكة أيضًا لتشلسي، وهو ما يثير جدلًا حول نموذج الملكية المتعددة، بعدما شهدت تشكيلة ستراسبورغ الموسم الماضي استعارة الحارس دجورجي بيتروفيتش والبرازيلي أندري سانتوس من النادي اللندني، قبل أن ينضم تشيلويل وماتيس أموغو بصفقات دائمة.

ورغم الاعتراضات، فإن الواقع يؤكد أن ستراسبورغ يملك التشكيلة الأقوى له منذ عقود، مع أسماء واعدة مثل البلجيكي مايك بيندرس والإكوادوري كيندري بايس. ويبحث الفريق عن تعويض خسارته الأخيرة أمام موناكو بعد بدايته الجيدة بالفوز على متز ونانت.

في المقابل، يدخل سان جرمان اللقاء بصفوف منقوصة من عثمان ديمبيليه وديزيريه دويه للإصابة، لكنه لا يزال متصدرًا بالعلامة الكاملة من ثلاث مباريات، متساويًا مع ليون، قبل أن يفتتح مشواره القاري بمواجهة أتالانتا الإيطالي الأسبوع المقبل.

أما مرسيليا، فيسعى لتصحيح مساره حين يلاقي لوريان الجمعة، بعد سقوطه أمام ليون، بينما يترقب جمهور الدوري عودة بنجامان بافار إلى «ليغ 1» بقميص مرسيليا، ليعزز قائمة اللاعبين الفرنسيين المتوجين بمونديال 2018 إلى ثمانية في المسابقة.