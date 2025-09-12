يونايتد يبحث عن تأكيد الصحوة في مواجهة غريمه الأزلي

يسعى قطبا مانشستر، سيتي ويونايتد، إلى مداواة جراحهما عندما يلتقيان في دربي ساخن الأحد في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يستعد المهاجم الدولي السويدي ألكسندر أيزاك لخوض مباراته الأولى مع فريقه الجديد ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة.

وعلى ملعب الاتحاد في مانشستر، يطمح سيتي إلى تفادي الخسارة الثالثة توالياً عندما يواجه جاره يونايتد الساعي لمواصلة الصحوة بعد بداية متعثرة. ويعاني الفريق السماوي من غيابات بارزة أبرزها الدولي المصري عمر مرموش المصاب بركبته، إلى جانب الفرنسي ريان شرقي والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش. فيما يعقد المدرب بيب غوارديولا آماله على نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، المتألق بخماسية في مرمى مولدافيا بالتصفيات الأوروبية.

في المقابل، يدخل مانشستر يونايتد المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأول هذا الموسم على بيرنلي، بفضل ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من قائده برونو فرنانديش، لكنه ما زال تحت الضغط بعد خروج مبكر من كأس الرابطة أمام جريمسبي.

أما ليفربول، فيبدو مرشحاً لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يحل ضيفاً على بيرنلي، في مباراة قد تشهد الظهور الأول لأيزاك بعد انتقاله القياسي من نيوكاسل مقابل 125 مليون جنيه إسترليني. وسيقود الهولندي آرنه سلوت تشكيلة هجومية غنية تضم محمد صلاح وفلوريان فيرتس وكودي خاكبو والفرنسي أوغو إيكيتيكيه.

وعلى صعيد المدربين، يعود الأسترالي أنج بوستيكوغلو إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نوتنغهام فوريست بعد ثلاثة أشهر فقط من إقالته من توتنهام، ليخوض مهمة صعبة أمام أرسنال، في ظل ضغوط متزايدة من مالك النادي اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس.