من برشلونة إلى بيرنلي.. نجل رونالدينيو يستقر في الدرجة الثانية الإنجليزية

أعلن نادي هال سيتي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، أمس الخميس، تعاقده مع جواو منديز، نجل الأسطورة البرازيلي رونالدينيو، لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويبلغ منديز 20 عامًا، وقد تدرج في الفئات السنية لنادي برشلونة قبل أن ينتقل إلى بيرنلي في 2024، حيث شارك بانتظام مع فريق تحت 21 عامًا، لكنه تم تسريحه في وقت سابق من هذا العام.

وقال منديز في بيان صحافي: «من الجيد تجربة مختلف المدارس في كرة القدم. تتميز البرازيل بطريقتها في اللعب، ويختلف الأمر في إسبانيا وأيضًا في إنجلترا، لذا أعتقد أن اللعب في دول مختلفة يضيف لك الكثير من الجوانب».

من جانبه، نشر لاعب برشلونة السابق رونالدينيو، الفائز بكأس العالم مع البرازيل عام 2002 والحاصل على الكرة الذهبية في 2005، صورة لنجله وهو يحمل قميص هال سيتي عبر حسابه على «إنستغرام»، وعلق عليها قائلًا: «أتمنى لك التوفيق في ناديك الجديد يا بني».