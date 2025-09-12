أونانا يغادر أولد ترافورد إلى الدوري التركي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، انتقال حارسه الكاميروني أندريه أونانا إلى نادي طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

وجاءت الخطوة بعد أيام من تعاقد مانشستر يونايتد مع الحارس البلجيكي سيني لامنس قادمًا من رويال أنتويرب مقابل 18.2 مليون جنيه إسترليني (24.58 مليون دولار)، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وبات يونايتد يمتلك أربعة حراس مرمى بضم لامنس، في وقت كان مستقبل أونانا محل شك بسبب تراجع مستواه.

وكان الحارس الدولي التركي ألطاي بايندير قد شارك أساسيًا في المباريات الثلاث الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما ظهر أونانا (29 عامًا) في مباراة واحدة فقط، عندما خسر يونايتد بركلات الترجيح أمام جريمسبي تاون (درجة رابعة) في كأس الرابطة، بعد أن استقبل هدفين خلال الوقت الأصلي.

وكان أونانا قد انضم إلى يونايتد صيف 2023 من إنتر ميلان مقابل 47.2 مليون جنيه إسترليني، لكنه تعرض لانتقادات واسعة بسبب تذبذب مستواه، كما أبعدته إصابة في عضلات الفخذ الخلفية عن فترة التحضير للموسم الجاري.

وتبقى فترة الانتقالات في تركيا مفتوحة حتى غدٍ الجمعة، مع ترجيحات بمشاركة أونانا للمرة الأولى مع طرابزون سبور أمام فناربخشه الأحد المقبل، بعد عودته من معسكر منتخب الكاميرون.

ويضم مانشستر يونايتد حاليًا أربعة حراس: ألطاي بايندير، سيني لامنس، توم هيتون، وأندريه أونانا (المُعار).