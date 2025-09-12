الأردن يختبر جاهزيته لمونديال 2026 أمام بوليفيا وألبانيا

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن خوض المنتخب مواجهتين وديتين أمام بوليفيا وألبانيا يومي 10 و14 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب ما نشره الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني، سيغادر "النشامى" إلى تركيا في الرابع من الشهر المقبل لإقامة معسكر تدريبي يتخلله لقاء بوليفيا في العاشر منه، قبل أن يتوجه مباشرة إلى العاصمة الألبانية تيرانا لمواجهة أصحاب الأرض في الرابع عشر من الشهر نفسه.

وكان المنتخب الأردني قد خاض مباراتين وديتين هذا الشهر، تعادل في الأولى سلبيًا مع روسيا في موسكو، ثم فاز في الثانية على ضيفه منتخب جمهورية الدومينيكان بثلاثية نظيفة.

ويشارك الأردن أيضًا في بطولة كأس العرب "فيفا 2025" المقررة في قطر بين 1 و18 ديسمبر، حيث وقع في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والإمارات والفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.

يُذكر أن المنتخب الأردني تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم بعد احتلاله المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.