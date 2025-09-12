الدوري الجزائري.. وفاق سطيف يحسم القمة وزروقي يخطف الأضواء

قلب وفاق سطيف تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه شباب قسنطينة، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الجزائري لكرة القدم.

ورفع وفاق سطيف رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف شباب قسنطينة صاحب المركز الثالث.

وتقدم شباب قسنطينة في الدقيقة 22 عن طريق فتحي ماهر، قبل أن يدرك وفاق سطيف التعادل في الدقيقة 49 عبر مروان زروقي، وفي الدقيقة 69 عاد زروقي ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، مانحًا السطايفية ثلاث نقاط ثمينة.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، أهدر مستقبل الرويسات فرصة الانفراد بصدارة الترتيب بعد تعادله مع مضيفه ترجي مستغانم 1-1.

ورفع الرويسات رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف أولمبيك أقبو المتصدر، فيما ارتفع رصيد ترجي مستغانم إلى 5 نقاط في المركز السادس.

وتقدم مستغانم في الدقيقة الثامنة عن طريق طاهر بن خليفة، ثم أدرك الرويسات التعادل في الدقيقة 44 بهدف عكسي سجله بوعلام صدودي لاعب الفريق الضيف.