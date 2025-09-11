شباب الأهلي يهزم بني ياس ويعتلي صدارة الدوري انتظاراً لقمتي الجولة الثالثة



صعد شباب الأهلي إلى صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين انتظاراً لنتيجة قمتي الجزيرة مع النصر والوصل مع العين في ختام الجولة الثالثة بعد غد السبت، وذلك بعد فوز «الفرسان» على ضيفهم بني ياس بهدف دون مقابل سجله مؤنس دبور في الدقيقة 35 من عمر مباراتهما مساء اليوم، على ملعب استاد راشد، وشهدت طرد مدافع بني ياس محمدو كمارا في الدقيقة 67، ليصل شباب الأهلي إلى 7 نقاط، ويصعد من المركز الرابع إلى الأول، بينما ظل بني ياس دون نقاط أو أهداف، وتراجع إلى المركز 14 الأخير.



وبدأت المباراة هادئة، ولاحت الخطورة الأولى بالدقيقة 13، بتسديدة أرضية مفاجئة لشباب الأهلي بقدم برنو كاسكاردو، وحولها إلى ركلة ركنية فهد الظنحاني حارس بني ياس، ورد «السماوي» بتسديدة في الدقيقة 18، من يوسفو نيكتيه، ومرت بجوار القائم الأيسر لحارس «الفرسان» حمد المقبالي.



وألغى الحكم هدفاً سجله يوسفو نيكتيه لبني ياس في الدقيقة 19، بداعي التسلل بإشارة من الحكم المساعد، وصدقت تقنية الفيديو على صحة القرار، ونجح «الفرسان» في التسجيل بالدقيقة 35، عن طريق مؤنس دبور، بضربة رأسية قابل بها ركلة ركنية لعبها كارتابيا على الزاوية القريبة، وحافظ شباب الأهلي على تفوقه حتى صافرة نهاية الشوط الأول.



وزاد شباب الأهلي من ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، وتراجع بني ياس دفاعياً مع محاولة اللعب على الهجمات المرتدة، وتوالت الفرص الضائعة من «الفرسان» وأخطرها من بالا في الدقيقة 52، عندما لعب كرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى «السماوي»، الذي اقترب من التسجيل في الدقيقة 59، عندما انفرد كايك بيريرا، إثر تمريرة بينية خلف قلبي الدفاع، ولكنه سددها ضعيفة بين يدي المقبالي.



وتدخلت تقنية الفيديو في الدقيقة 67، ليطرد مدافع بني ياس محمدو كمارا، بعد دفعه للمنفرد كارتابيا على حدود منطقة الجزاء، وتصدى الظنحاني، لتسديتين قويتين من سعيد عزت الله وبالا في الدقيقتين 80 و87، ونشط «السماوي» بحثاً عن التعادل، وحول المقبالي وقائم شباب الأهلي فرصة خطرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 90، وتدخلت تقنية الفيديو لإلغاء هدف سجله أسامة عبيد لبني ياس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.