مدرب الوصل: هدفنا الثلاث نقاط أمام العين في «المحترفين»



أبدى لويس كاسترو، المدير الفني للوصل، تفاؤله قبل مواجهة العين، يوم السبت، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن فريقه في كامل الجاهزية، وأنه يعيش حالة معنوية مرتفعة، وقادر على الظهور بصورة جيدة أمام منافسه لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث التي تُعتبر هدف كل فريق.



وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: «نحن أمام واحدة من المباريات الكبيرة في بطولة الدوري، ندرك صعوبتها وقوة المنافس، لكننا نلعب بثقة كبيرة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، لدينا الإيمان بقدرتنا على تقديم مستوى جيد يليق بأهمية اللقاء ويرضي تطلعات جماهيرنا الوفية، كما أن اكتمال الصفوف بعد عودة الدوليين يمنحنا خيارات أكثر ودفعة قوية».

وأضاف: «نأمل أن تكون المباراة ممتعة للجماهير، وأن ننجح في إسعاد أنصارنا بأداء قوي ونتيجة إيجابية، ثقتنا كبيرة في جميع عناصرنا ونأمل أن يبذل اللاعبون قصارى جهدهم حتى نحقق هدفنا في المباراة».



من جانبه أكد نيكولاس خيمينيز، صانع ألعاب الوصل، أن الفريق مستعد للمعركة الكروية التي تنتظره، يوم السبت، وقال: «العين فريق كبير وقوي، وندرك تماماً صعوبة المباراة، لكننا سنقاتل من أجل الخروج بنتيجة إيجابية وسنبذل قصارى جهدنا داخل الملعب».



وتابع: «ما زال بعض اللاعبين الجدد يتأقلمون مع الأجواء، لكننا نمتلك حافزاً كبيراً بعد فوزنا الأخير على الظفرة في منافسة كأس المحترفين، ولن ندخر جهداً في سبيل إسعاد جماهير الوصل بالنقاط الثلاث».