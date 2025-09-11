«ميتروبوليتانو» في مدريد يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027



سيقام نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لعام 2027 على ملعب «ميتروبوليتانو» في مدريد، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الأوروبي للعبة الخميس.

وستكون المرة الثانية التي يحتضن فيها ملعب أتلتيكو مدريد نهائي المسابقة القارية المرموقة بعد عام 2019، عندما تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام.



وتنافست العاصمة الإسبانية مع عاصمة أذربيجيان باكو لاحتضان النهائي، إلا أن الاتحاد القاري اختار مدريد إثر اجتماع للجنة التنفيذية في تيرانا.

تجدر الإشارة إلى أنّ نهائي النسخة المقبلة سيقام في بوادبست في 30 مايو 2026.



كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن نهائي دوري الأبطال للسيدات لعام 2027 سيقام في وارسو، فيما ستحتضن مدينة سالزبورغ النمسوية نهائي مسابقة الكأس السوبر الأوروبية العام المقبل.