مدرب الجزيرة: الفوز بالدوري صعب ..والتغيير يحتاج الصبر



بدأ المدرب الهولندي مارينو بوشيتش، المدير الفني لفريق نادي الجزيرة واثقاً ومتفائلاً إلى حد كبير في حديثه خلال أول مؤتمر صحافي له بعد التعاقد معه رسمياً هذا الأسبوع للكشف عن استعدادات فريقه لمباراة، السبت، أمام ضيفه النصر لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وعبر عن تفاؤله ببداية جيدة للفريق قياساً على الأجواء المثالية في معسكر الفريق، موضحاً أن اللاعبين أظهروا خلال اليومين الماضيين استعداداً كبيراً لتقبل التغييرات في أسلوب اللعب وطريقة التدريب.



وعما إذا كان بمقدوره الفوز بلقب الدوري قال: من واقع الخبرة والتجربة أستطيع القول أن الفوز بمسابقة الدوري صعب جداً لأن التغييرات في النادي حدثت بعد بداية الموسم ولكن هذا لا يقلل من طموحنا في المنافسة على المراكز المتقدمة بيد أن التغيير الذي يحدث حالياً يحتاج للوقت والصبر والدعم من الجميع فنحن نعمل على صناعة شخصية قوية للفريق على أن يستوعب اللاعبين الأسلوب الجديد وبالتأكيد هناك فرق سبقتنا وهي تنافس على اللقب، وأؤكد أن طموحاتي عالية وأتطلع لقيادة فريقي للألقاب والبطولات ولكن يجب أن يتحلى الجميع بالصبر وأن يدعموا الفريق في هذه المرحلة وحتى نهاية الموسم.



وقال إنه وصل قبل فترة قصيرة وسيحاول مع طاقم العمل مضاعفة الجهود للتعرف على القدرات الفردية والجماعية للفريق وإعداده للمواجهة المرتقبة بأفضل صورة ممكنة، وأوضح أن الجميع يبذل جهداً مقدراً ليكون الفريق في كامل جهوزيته ليقدم أفضل ما لديه في مباراة النصر، وأبان أنه ينتظر انضمام اللاعبين الدوليين في المنتخبات الوطنية في تدريبات اليوم، لافتاً إلى أنها ستكون المرة الأولى التي يشرف على تدريب الفريق وهو مكتمل العدد، معتبراً أن اليوم هو بداية الاستعدادات الحقيقية لمباراة النصر ويتطلع لمقابلة اللاعبين الدوليين والتعرف عليهم.



وعن الأهداف المتفق عليها بين المدرب والإدارة بخصوص المنافسة على الألقاب، قال: ما زلت في البدايات ومن غير الواقعي أن أتحدث عن الألقاب قبل أن أتعرف على الفريق بشكل أفضل غير أنني أعرف أن الجزيرة نادٍ كبير ولديه طموح المنافسة على جميع البطولات والهدف حالياً هو المنافسة مع الفرق الكبيرة والمتقدمة ولكن بالنسبة لي الوقت مبكر للتحدث عن فرص المنافسة على البطولات.