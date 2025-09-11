مدرب النصر : مواجهة الجزيرة اختبار حقيقي لنا



أكد سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر أن مباراة الجزيرة السبت المقبل، لن تكون سهلة في ظل إمكانات المنافس والظروف التي مر بها في الفترة الأخيرة بعد تغيير مدربه، واصفاً إياها بالاختبار الحقيقي لطموحات فريقه، ومعرباً في الوقت ذاته، عن ثقته في انضباط لاعبيه وعزيمتهم القوية على تحقيق نتيجة إيجابية.



وأضاف: قمنا بتحليل أداء الجزيرة في الجولتين الأولى والثانية، نعلم جيداً أن المدرب الجديد ليس لديه الوقت الكافي لإجراء تغييرات أو تعديلات كثيرة في الفريق لكن يجب أن نكون على أتم الجاهزية ونتوقع أن يقدم الجزيرة بعض الأشياء المختلفة عن المباراتين السابقتين، وهدفنا الفوز.



وأوضح يوكانوفيتش أن النصر سيواصل اللعب بالعزيمة ذاتها من أجل حصد المزيد من النقاط، والحفاظ على السلسلة الإيجابية التي حققها حتى الآن.



وكشف مدرب النصر عن أن فريقه مكتمل الصفوف ولا يوجد إصابات في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن مهدي قايدي بدا يستعيد جاهزيته ولكن ليس بشكل كامل وبذلك ليس بإمكانه خوض 90 دقيقة وفي كل الأحوال قرار الدفع به من عدمه سيتحدد بعد انتهاء المران الأخير.



وفاز النصر في الجولتين الأولى والثانية على حساب كلباء وعجمان ويسعى لتحقيق العلامة الكاملة عندما يلتقي الجزيرة بعد غد ضمن منافسات الجولة الثالثة للبقاء في قمة الجدول.