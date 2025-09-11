عجمان البطائح.. موقعة التعويض والتأكيد في دوري المحترفين

دبي - إيهاب زهدي، أحمد عيسى

يستضيف عجمان على ملعبه في الثامنة والربع من مساء الجمعة فريق البطائح، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تبدو مثيرة بالنظر إلى وضعية الفريقين، التي تعكس رغبة عجمان في تحقيق فوزه الأول، ومطاردة البطائح لثلاث نقاط جديدة في المنافسة، ما يؤكد أن الصراع سيكون ملتهباً على أرضية الملعب.



ويدخل «البرتقالي» اللقاء بدون رصيد في المركز الأخير بجدول الترتيب بعد خسارتين أمام الوحدة والنصر، الأمر الذي يضاعف من رغبته في تحقيق أول انتصار يعيد الثقة، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة، خصوصاً أن المواجهة تقام على أرضه وبين جماهيره، وبعد خروجه من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوحدة.



في المقابل يمتلك البطائح 3 نقاط، حققها في الجولة الماضية بالفوز على خورفكان، عقب خسارته في افتتاحية البطولة أمام العين، ما يجعله يخوض المواجهة بروح معنوية جيدة، ورغبة واضحة في مواصلة النتائج الإيجابية، وتثبيت أقدامه مبكراً في جدول الترتيب.

وتكتسب المواجهة أهميتها من حاجة عجمان الماسة إلى معانقة الفوز الأول، مقابل سعي البطائح إلى تأكيد بدايته الجيدة، وحصد نقاط إضافية، ما يرجح أن تكون المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.



وأكد الصربي غوران، مدرب عجمان، أنه غير راضٍ عن مستوى الفريق في الجولتين الماضيتين، لكنه أبدى ثقته بقدرة لاعبيه على تصحيح المسار، مشيراً إلى أن الفريق يملك عناصر مميزة قادرة على تحقيق الفارق، وأن مواجهة البطائح قد تكون بداية العودة إلى النتائج الإيجابية وأضاف: «سوف نبذل قصارى جهدنا في المباراة من أجل الفوز، والذي نحتاج فيه إلى دعم الجمهور، الذي نثق بمساندته كما ظل يفعل باستمرار».



من جانبه قال مدرب البطائح، فرهاد مجيدي: «لحسن حظنا انضم إلينا اللاعبون الدوليون والمصابون قبل المباراة، وأصبحنا أكثر اكتمالاً من مباراة النصر الأخيرة في الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهذه أخبار مفرحة لي وللطاقم الفني، وخلال الأسبوع الماضي تدرب اللاعبون بشكل جيد جداً، وبحماس كبير، وآمل أن نقدم مباراة جيدة أمام عجمان، وسنقوم بكل ما يلزم، وسنبذل جهدنا للحصول على النقاط»، فيما قال دانييل بيسا، لاعب البطائح: «مباراتنا أمام عجمان مهمة جداً، وبالنسبة لنا تعادل 6 نقاط، وعجمان في ملعبه قوي، ونحن نؤمن بأن فريقنا خطوة بخطوة سيكون أفضل، وسنذهب إلى عجمان، وسنحاول الفوز، والحصول على النقاط كاملة، وأنا مع هذه المجموعة القوية، ونحن لدينا 20 لاعباً على مستوى جيد، وليس 11 لاعباً، وبعد عودة الدوليين والمصابين سيزيدنا ذلك قوة لمباراة الغد، والموسم بشكل عام».