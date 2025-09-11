مزاد تاريخي.. قميص كريستيانو رونالدو الأغلى في عالم كرة القدم

تجاوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده ونجم نادي النصر السعودي، غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في سباق جديد من نوع خاص، بعدما حطم الرقم القياسي لأغلى قميص مُباع في المزادات العالمية.

وذكر موقع «MatchWornShirt» المتخصص في إحصائيات وبيع قمصان اللاعبين، أنه نظم مزادًا على القميص الذي ارتداه رونالدو خلال مباراة البرتغال ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت تسجيله هدفين في فوز منتخب بلاده بخماسية نظيفة.

ومع تبقي 3 أيام على إغلاق المزاد، ارتفع سعر قميص رونالدو إلى 83,800 دولار أمريكي، ليتخطى الرقم السابق المسجل باسم ميسي، والذي بلغ 64,400 دولار عن قميص ارتداه مع باريس سان جيرمان ضد ريمس في عام 2023.

وكما امتد التنافس بين رونالدو وميسي إلى الألقاب الفردية والجماعية داخل الملاعب، فإنه ينعكس أيضًا على مزادات القمصان التي تحظى بإقبال واسع من المشجعين حول العالم.

وتشير إحصاءات «MatchWornShirt» إلى أن قائمة أغلى 10 قمصان بيعت في تاريخ كرة القدم تضم 5 قمصان لميسي و3 لرونالدو، فيما يظهر فقط الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (لاعب لوس أنجلوس إف سي) والإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) خارج دائرة الثنائية التاريخية.

وبذلك يواصل رونالدو تعزيز حضوره التجاري والشعبي، حتى بعيدًا عن المنافسة المباشرة مع ميسي داخل المستطيل الأخضر.