الشرطة المصرية تحقق في مشاجرة إمام عاشور مع عامل بسبب «صورة»

تدخلت أجهزة الأمن بالقاهرة لفض مشاجرة نشبت بين لاعب الأهلي إمام عاشور وعدد من العمال أمام أحد المقاهي في منطقة التجمع الأول، بعد خلاف أعقب رفض اللاعب التقاط صورة تذكارية.

ووفقًا لتقارير مصرية، فإن أحد العمال استوقف عاشور عقب خروجه من المقهى وطلب التصوير معه، إلا أن اللاعب اعتذر عن تلبية الطلب، ليتطور الموقف سريعًا بعدما دعا العامل على اللاعب قائلًا: «يا رب يجيلك رباط صليبي»، الأمر الذي أثار غضب عاشور وأدى إلى مشادة واحتكاك بين الطرفين.

وانتقلت قوة من شرطة النجدة إلى موقع الحادث، حيث تم السيطرة على الموقف والتحفظ على عاملين مشتبه بهما، ولم تُسجل إصابات خطيرة جراء المشاجرة، التي اقتصرت على مشادة لفظية واحتكاك محدود.

من جانبها، بدأت النيابة العامة بالتجمع الأول التحقيق في الواقعة، وطلبت سماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة للوقوف على تفاصيل ما حدث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.