اتفاقية تفاهم بين نادي الجزيرة ومجموعة مير لتحويل محيط ملعب محمد بن زايد إلى وجهة تجارية حيوية

أعلنت مجموعة مير ش.م.ع. المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (MAIR) ("مير" أو "المجموعة")، وهي شركة تعنى بالاستثمارات الاستراتيجية في قطاعي التجزئة والعقارات التجارية في دولة الإمارات، ونادي الجزيرة الرياضي، أحد أكبر وأنجح الأندية الرياضية في دولة الإمارات، عن اتفاقية تفاهم تصبح بموجبها مجموعة مير شريكاً رسمياً لنادي الجزيرة في تطوير مشروع مشترك. وتم التوقيع على الاتفاقية خلال المراسم التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد، بحضور جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، ونهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير.

بموجب اتفاقية التفاهم، ستتولى "مكاني العقارية"، الذراع العقارية لمجموعة مير، تطوير مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع من الأراضي المجاورة لملعب محمد بن زايد ونادي الجزيرة. ويهدف هذا المشروع على المدى الطويل لإنشاء مركز تجاري متكامل يضم مرافق ووجهات ترفيهية وخدمات عناية شخصية وصحية، مع تركيز خاص على تعزيز أسلوب الحياة الصحي. كما يسعى المشروع إلى تحويل محيط نادي الجزيرة وملعب محمد بن زايد إلى وجهة جاذبة ومتكاملة تخدم جميع فئات المجتمع.

وقال جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، معلقاً على الاتفاقية مع مجموعة مير: "نسعى دائماً لأن يكون نادي الجزيرة وملعب محمد بن زايد وجهة ترفيهية ورياضية جاذبة للمقيمين والزوار في أبوظبي بمختلف فئاتهم واهتماماتهم، وسيقودنا التعاون مع مجموعة مير الرائدة في هذا المجال إلى آفاق أرحب وستعزز من النجاحات التي حققها النادي سابقاً فيما يتعلق بالتواصل الإيجابي مع المجتمع وخدمته بشكل فعال. نرحب دائماً بالتعاون المشترك مع المؤسسات الوطنية الرائدة وسعادتنا كبيرة بانضمام مجموعة مير إلى عائلة شركاء النادي، ونتطلع لتعاون مشترك مستدام يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للطرفين ويلبي تطلعات واحتياجات المجتمع بأطيافه المختلفة في أبوظبي".

وقال نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: "نحن فخورون بالتعاون مع نادي الجزيرة، إذ يمثل لنا هذه التعاون لبنةً لشراكة مثمرة بين الطرفين وتحقيقاً للأهداف المشتركة على المدى الطويل، ويتجسد هذا في بناء وجهة بارزة ونابضة بالحياة تفتح آفاقاً جديدة للتفاعل المجتمعي. كما وتُعد هذه الخطوة ضمن العديد من الخطوات المحورية والاستراتيجية للتوسع عبر "مكاني العقارية"، الأمر الذي يعزز التكامل بين المحافظ الاستثمارية لمجموعة مير ويخلق بيئة تجارية تدعم النمو الاقتصادي. إن الجمع بين خبرتنا الممتدة في قطاعي التجزئة والعقارات التجارية، ومكانة نادي الجزيرة العريقة، يشكّل دلالة واضحة على قوة هذا التعاون واستدامته على المدى الطويل."