الدوري العراقي يسجل أعلى إنفاق منذ انطلاقه عام 1974

سجلت أندية الدوري العراقي لكرة القدم أرقامًا قياسية في صفقات اللاعبين قبيل افتتاح موسم 2025-2026، ما عزز من القيمة التسويقية للبطولة في نسختها الـ 52.

ويشارك 20 ناديًا في النسخة الجديدة التي تنطلق السبت، وقد أبرمت مجموعة كبيرة من التعاقدات الأجنبية، أبرزها الجزائري سفيان فيغولي (أمانة بغداد) والهدّاف الدولي أيمن حسين (الكرمة).

ومنذ انطلاق النسخة الرسمية الأولى للدوري في موسم 1974-1975، لم يصل الإنفاق المالي للأندية إلى ما وصل إليه قبيل انطلاق الموسم الحالي، على الرغم من السماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين محترفين أجانب منذ موسم 2009-2010.

وخصصت إدارة نادي الزوراء، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري (14)، نحو 6.1 ملايين دولار للموسم الجديد، وفقًا لما كشف رئيس النادي حيدر شنشول.

وقال شنشول لوكالة فرانس برس: «نجحت إدارة النادي في توظيف وارداتها المالية بالشكل الصحيح من خلال تنفيذ برنامج يستبق انطلاق الموسم الجديد، بإبرام تعاقدات مع اللاعبين وفقًا للمبالغ المخصصة».

وأضاف أن المخصصات المالية من قبل وزارة النقل لموسمين وصلت إلى 6.1 ملايين دولار، وُفّرت «للتعاقد مع اللاعبين المحترفين الجدد، ودفع عقود اللاعبين الدوليين والمحليين، إلى جانب دفع ديون مالية سابقة مترتبة على النادي».

وتابع شنشول: «العائد المادي من حضور الجمهور مبارياتنا في ملعبنا من المنافسات المحلية سيكون مساعدًا أيضًا»، موضحًا أن «اللاعبين الذين سيمثلون الزوراء في الموسم الجديد هم من اختيار المدرب عبد الغني شهد وفقًا لرؤيته الخاصة وخبرته التدريبية».

وتعاقد الزوراء مع الأردنيين عبدالله نصيب ونزار الرشدان ورزق بني هاني، والكاميروني كلارنس بياتنغ، والبحريني مهدي حميدان، والنيجيري إبراهيم توميو.

وعزز الشرطة، الساعي إلى الدفاع عن لقبيه في الموسمين الماضيين، صفوفه بصفقات تُقدَّر بنحو 4.5 ملايين دولار، وفقًا لتقارير.

وأكد عضو إدارة النادي تحسين الياسري: «إدارتنا تدرك جيدًا أن مشاركة الفريق في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة يجب أن تكون مغايرة وتعكس صورة مختلفة وانطباعًا جيدًا عن المشاركة الماضية، لذلك وفرت مخصصاتها من قبل وزارة الداخلية بما ينسجم وطموحاتها».

وأضاف: «تشكيلة الشرطة كانت بحاجة إلى إضافات جديدة وتعزيز خطوط الفريق للظهور بشكل مشرّف في الاستحقاق القاري، بعد مشاركة لم تكن مرضية لطموحاتنا وطموحات جمهورنا».

واعتبر الياسري أن «الحفاظ على اللقب أصعب من الوصول إليه، في ظل المنافسة الحقيقية من الأندية الأخرى التي باتت تنافسنا من حيث الإنفاق والعقود المغرية التي قدمتها للاعبين».

وكشف أن النادي تعاقد مع أربعة أجانب هم: المغربي مهند العشابي، والبرازيلي موسيس لوكاس، والسنغالي دومينيك مندي، والكاميروني ليونيل أتيبا، إلى جانب الاحتفاظ بخدمات السوري محمود المواس والنيجيري عبد المجيد أبو بكر.

الكرمة يواكب

ولم يعد الإنفاق الكبير مقتصرًا على الأندية المؤسساتية في العاصمة بغداد فحسب، بل تعدى ذلك ليصل إلى المحافظات الأخرى مثل زاخو ودهوك والكرمة.

ووفقًا لمصادر مقرّبة من الكرمة، صرفت الإدارة نحو 4.5 ملايين دولار على عقود اللاعبين للموسم المقبل.

وقال الناطق باسم النادي علي إسماعيل: «التعاقد مع لاعبين نجوم كان من بين أولويات خطط الإدارة لضمان الوصول لهدفها الأبرز وهو الفوز بلقب الدوري».

وأضاف: «بعد موسم أول في الدوري العراقي تحققت فيه نتائج جيدة وإثبات أن لا حدود للطموح، شرعت الإدارة بصرف مبالغ مالية طائلة لضم لاعبين يرفعون اسم النادي وسمعته».

وتعاقد النادي مع الهدّاف الدولي أيمن حسين، إضافة إلى سبعة أجانب: البرازيلي جيفرسون باهيا، والثلاثي الأردني محمد أبو حشيش وإبراهيم سعادة وعلي علوان، والنيجيري يوسف عمرو، والعماني جميل اليحمدي، والمغربي أيوب المودن.

ومن بين أبرز صفقات الموسم، انتقال الدولي الجزائري المخضرم سفيان فيغولي إلى أمانة بغداد بعد سبعة مواسم قضاها في تركيا التي انتقل إليها قادمًا من الدوري الإنجليزي الممتاز.