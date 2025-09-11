1.14 مليار يورو.. القيمة السوقية للدوري السعودي بعد غلق الميركاتو

أغلق الاتحاد السعودي لكرة القدم فترة التسجيل الصيفية بعدما استمرت قرابة 70 يومًا، حيث أبرمت الأندية أكثر من 198 صفقة معلنة، وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين السعودي.

وقبل الساعة الثانية عشرة من مساء أمس (الأربعاء)، سابقت الأندية الزمن لإتمام صفقاتها، حيث تصدّر النجمة، الصاعد إلى دوري روشن السعودي، المشهد بـ 20 صفقة، يليه الرياض وضمك بـ16 صفقة، ثم الشباب بـ13 صفقة، والاتحاد ونيوم بـ12 صفقة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «الاقتصادية» اليوم (الخميس).

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت»، ارتفعت القيمة السوقية للدوري السعودي لتصل إلى 1.14 مليار يورو مع إغلاق فترة التسجيل الصيفية.

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم المواعيد الجديدة لفترتي التسجيل للموسم الرياضي 2025-2026، بالتنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث بدأت فترة الانتقالات الصيفية لدوري روشن للمحترفين في الثالث من يوليو/تموز الماضي، حتى العاشر من سبتمبر/أيلول الحالي، فيما ستبدأ فترة التسجيل الشتوية في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، وتستمر حتى الثاني من فبراير/شباط المقبل.