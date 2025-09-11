الجدل التحكيمي يلقي بظلاله على قمة أولمبيك أقبو ومولودية الجزائر بالدوري الجزائري

تسرق مباراة القمة بين أولمبيك أقبو المتصدر وضيفه مولودية الجزائر حامل اللقب، الأضواء من بقية مباريات الجولة الرابعة من الدوري الجزائري لكرة القدم، التي ستُلعب على مدار ثلاثة أيام.

وحقق أولمبيك أقبو بداية جيدة جعلته يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن بقية الملاحقين، لكن المواجهة أمام مولودية الجزائر، الذي لم يلعب سوى مباراة واحدة منذ انطلاق الدوري، ستضعه في اختبار جديد بعد عودته بنقطة التعادل من أرض مضيفه وجاره شبيبة القبائل في الجولة الثالثة.

وستلقي مباراة الموسم الماضي، التي حسمها أولمبيك أقبو لصالحه بهدف نظيف، والضجة الكبيرة التي صاحبتها بسبب القرارات التحكيمية الجدلية، بظلالها على المواجهة المقررة غدًا (الجمعة)، والتي يُنتظر أن تكون قمة في الإثارة والندية.

ويُمني أصحاب الأرض النفس بتحقيق انتصار جديد يؤكدون به انطلاقتهم القوية، فيما يسعى مولودية الجزائر إلى انتزاع النقاط الثلاث، حيث يريد إرسال رسالة تحذير لمنافسيه مفادها أنه غير مستعد للتنازل عن اللقب.

ويحل شبيبة القبائل ضيفًا على مولودية وهران في مباراة قوية قد تشهد الظهور الأول للإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرًا فنيًا للفريق الثاني، لكنها بالمقابل مليئة بالتحديات للفريق الأول ومدربه الألماني جوزيف زينباور، في ظل الضغوط الكبيرة من المشجعين الذين يستهدفون لقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 2008.

ويبدو اتحاد الجزائر في أفضل طريق لتجاوز عقبة ضيفه اتحاد خنشلة، الذي يتطلع للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم رغم صعوبة المهمة. بينما يصعب التكهن بنتيجة مباراة الجارين نجم بن عكنون ونادي أتلتيك بارادو، بالنظر إلى تكافؤ مستوى الفريقين.

ويأمل شباب بلوزداد ألا يؤثر قراره بمواجهة شبيبة الساورة في مدينة قسنطينة، التي تبعد 500 كيلومتر عن معاقله، ودون حضور الجماهير، على رغبة اللاعبين في تحقيق الأهم وهو الفوز، في انتظار تسوية مشكلة الملعب بصفة نهائية.

أما جمعية أولمبي الشلف فسيكون أمام خيار واحد لا غير، عندما يستضيف مولودية البيض الذي يبحث هو الآخر عن فوز أول يعود به إلى الطريق الصحيح.

وتنطلق الجولة الرابعة مساء اليوم (الخميس)، حيث يلتقي وفاق سطيف مع النادي الرياضي القسنطيني في مباراة محلية قوية، يُتوقع أن يدفع الأول بكل أوراقه لتحقيق انتصاره الأول في الموسم وطمأنة جماهيره، بينما يسعى الثاني لتحقيق نتيجة إيجابية أخرى خارج قواعده.

ويستهدف ترجي مستغانم تحقيق الفوز عندما يلعب أمام ضيفه مستقبل بلدية الرويسات، الصاعد حديثًا، والذي بدأ يكتشف صعوبة المنافسة في دوري الأضواء.