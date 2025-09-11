مواجهات قوية بانتظار الأهلي والزمالك بعد التوقف الدولي

يسعى فريقا الأهلي والزمالك إلى العودة إلى طريق الانتصارات، حينما يحل الأول ضيفًا على إنبي، ويستضيف الثاني فريق المصري، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وخسر الأهلي من بيراميدز في الجولة الخامسة للدوري المصري بهدفين نظيفين، بينما خسر الزمالك من وادي دجلة 1-2، وذلك قبل فترة التوقف الدولي التي شهدت خوض المنتخب المصري مباراتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام مباريات الجولة السادسة على مدار ثلاثة أيام، تبدأ غدًا (الجمعة)، حيث يلتقي بتروجيت مع البنك الأهلي، وزِد مع الإسماعيلي، وفاركو مع الاتحاد السكندري.

وتُقام بعد غدٍ (السبت) أربع مباريات، حرس الحدود مع الجونة، وغزل المحلة مع المقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا مع سموحة، والزمالك مع المصري.

وتُختتم هذه الجولة بثلاث مباريات تُقام يوم الأحد المقبل، عندما يلتقي طلائع الجيش مع مودرن سبورت، وكهربا الإسماعيلية مع وادي دجلة، وإنبي مع الأهلي، بينما لن يلعب بيراميدز في تلك الجولة طبقًا لنظام المسابقة.

وتسببت خسارة الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الخامسة في رحيل الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتقرر تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا، مع وجود وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد نجيب مدربًا مساعدًا، وأمير عبدالحميد مدربًا لحراس المرمى.

وحرص النحاس على تهيئة لاعبيه نفسيًا لتجاوز الأزمة الناجمة عن الخسارة وتراجع النتائج، مؤكدًا لهم أن الأمور لم تنتهِ، وأن بطولة الدوري لا تزال في الملعب.

ويعاني الفريق الأحمر من شبح الإصابات، حيث يغيب عنه في مباراة إنبي كل من ياسر إبراهيم، ومحمد شكري، والمغربي أشرف داري، فيما عاد مروان عطية، وإمام عاشور، وياسين مرعي إلى التدريبات، بينما يسيطر الغموض على موقف كريم فؤاد، الذي تعرض لإصابة مع المنتخب المصري الثاني.

ويحتل الأهلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط من أربع مباريات، إذ فاز في مباراة، وتعادل في اثنتين، وخسر مواجهة واحدة، بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد ثماني نقاط بعد خمس مباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر مباراة واحدة، مما يعني أن مهمة الأهلي لن تكون سهلة في ظل سعيه للفوز.

وفي مباراة أخرى، يستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز في رحلة المنافسة على اللقب، ويتواجد الفريقان في مقدمة جدول الترتيب؛ إذ يتصدر المصري برصيد 11 نقطة من خمس مباريات (فاز في ثلاث وتعادل في مباراتين، ولم يعرف طعم الخسارة حتى الآن)، بينما يأتي الزمالك ثانيًا برصيد 10 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة والخسارة مثلها.

وستكون هذه المباراة صعبة للغاية، خاصة ليانيك فيريرا، مدرب الزمالك، بعد أن ظهرت مطالب عديدة برحيله، لكن جون إدوارد، المدير الرياضي للقلعة البيضاء، يتمسك ببقائه ويمنحه الثقة، فيما يسعى التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للمصري، لمواصلة رحلة النتائج المميزة وتحقيق فوز يمنحه الاستمرار في صدارة المسابقة وإسعاد جماهير بورسعيد.