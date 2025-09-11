تناوب استضافة بين أفريقيا وآسيا.. «فيفا» يكشف جدول مباريات كأس القارات للأندية 2025

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواعيد وأماكن مباريات بطولة كأس القارات للأندية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى يوم 14 سبتمبر 2025 بين نادي بيراميدز المصري وضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يلتقي الفائز منهما الأهلي السعودي في جدة بتاريخ 23 سبتمبر لتحديد بطل كأس أفريقيا–آسيا–المحيط الهادئ.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني، ستُجرى ثلاث مباريات أخرى، بما فيها نهائي كأس القارات للأندية 2025، خلال شهر ديسمبر من العام نفسه.

وأكد «فيفا» تاريخ ومكان إقامة أول مباراتين ضمن كأس القارات للأندية 2025، النسخة الثانية من المسابقة الدولية الجديدة التي يُشارك فيها سنويًا أبطال الاتحادات القارية الستة، سعيًا للتتويج على العرش العالمي.

وأوضح «فيفا» عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: «كما كان الحال في البطولة الافتتاحية التي جرت أحداثها أواخر عام 2024، ستُقام نسخة 2025 بنظام معدل يتيح للأندية التي تتنافس في المرحلة الافتتاحية إمكانية التنافس على لقب كأس أفريقيا–آسيا–المحيط الهادئ على أرضها؛ مما يمنح هذه الفرق الفرصة لخوض منافسة من منافسات فيفا بملعبها وأمام جماهيرها».

وأضاف أن نظام التناوب السنوي بين الاتحادين الآسيوي والأفريقي لكرة القدم يعتمد لتحديد الفريق المضيف في مواجهة كأس أفريقيا–آسيا–المحيط الهادئ، وذلك لمنح الأندية فرصة استضافة مباريات تنافسية في كرة القدم الدولية، مما يتيح لمزيد من الجماهير إمكانية رؤية أنديتهم في إحدى بطولات «فيفا» أكثر من أي وقت مضى.

وستجمع المباراة الإقصائية لكأس أفريقيا–آسيا–المحيط الهادئ بين بيراميدز المصري، بطل أفريقيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، يوم الأحد 14 سبتمبر في ملعب 30 يونيو بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة بالأهلي السعودي، بطل آسيا، في جدة يوم 23 سبتمبر، على أن يتوج الفائز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ويتأهل للمرحلة التالية.

وتبدأ المرحلة التالية بـ«ديربي الأمريكتين» يوم الأربعاء 10 ديسمبر بين كروز أزول المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد يوم 29 نوفمبر.

وسيُقام يوم السبت 13 ديسمبر لقاء «كأس التحدي» بين الفائز من ديربي الأمريكتين وبطل أفريقيا–آسيا–المحيط الهادئ، على أن يتأهل المنتصر للمباراة النهائية لمواجهة باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، يوم 17 ديسمبر.