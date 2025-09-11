صدمة في إيطاليا.. وفاة رئيس باليرمو السابق في ظروف غامضة

تم العثور على رئيس نادي باليرمو السابق، بول باكاليني (41 عامًا)، متوفيًا إلى جانب شريكته الحالية في منزله بمدينة سيجراتي، بحسب صحيفة «فوتبول إيطاليا».

وتشير التقارير الأولية إلى أنها حالة انتحار، وأمرت الشرطة الإيطالية ومكتب المدعي العام في ميلانو بتشريح الجثة من أجل توضيح الملابسات، وهو ما سيُجرى خلال الساعات المقبلة.

وعبّر نادي باليرمو ورئيسه داريو ميري، والمدينة بأسرها، وأسرة كرة القدم، عن تعازيهم في وفاة باكاليني، حسبما ذكر بيان النادي.

وكان باكاليني قد شغل منصب الرئيس التنفيذي للنادي الإيطالي لمدة خمسة أشهر في مارس عام 2017، قبل أن يوقع مارويسيو زامباريني، رئيس النادي آنذاك، عقدًا أوليًا بانتقال ملكية باليرمو لصالح باكاليني، وكان من المتوقع إتمامه رسميًا، غير أن الاتفاق لم يتم رسميًا، حيث رفض زامباريني العرض المادي الذي كان سينهي الصفقة، نظرًا لضعف قيمته من جانب رجل الأعمال الإيطالي الأمريكي.

وفي يوليو، استقال باكاليني من منصبه، لينهي ارتباطه بالنادي الإيطالي.