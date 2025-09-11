بعد إقالة ريبيرو.. عماد النحاس يقود الأهلي في خمس مباريات

أغلق وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي المصري، الباب أمام رحيل أي لاعب، لزيادة معدلات التركيز خلال الفترة المقبلة.

وقال وليد صلاح في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه، إن هناك 6 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، والتركيز حاليًا منصبٌّ على تجديد عقودهم.

وأضاف: «لجنة التخطيط تضع معايير في تجديد عقود اللاعبين، والتي من الطبيعي انضمام المدير الرياضي لها بعد استحداث هذا المنصب».

وأوضح: «عماد النحاس سيقوم بمهمة المدير الفني المؤقت في المباريات الخمس المقبلة قبل التوقف الدولي في أكتوبر».

كما أكد مدير الكرة بالأهلي: «ياسين مرعي، مدافع الفريق، شارك في التدريبات الجماعية وجاهز لمواجهة إنبي بالدوري المصري».

وكان الأهلي قد قرر إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، بينما تولى النحاس مهمة المدرب المؤقت في أواخر الموسم الماضي بعد الاستغناء عن السويسري مارسيل كولر.