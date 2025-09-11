جوميز يجهز الفتح بخيارات جديدة لحصد نقاط الاتحاد

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم إلى جدة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، بينما يبرز الحارس الإسباني فرناندو باتشيكو كأبرز التدعيمات للفريق الضيف قبل المواجهة.

وشارك باتشيكو في التدريبات بعد إتمام إجراءات الفحص الطبي لدى الراعي الطبي للنادي «مستشفى دلة» بالأحساء، عقب انتقاله للفريق قادمًا من إسبانيول.

وفي آخر لقاء بين الفريقين، والذي انتهى بفوز الفتح 2-0 في الدوري الموسم الماضي، تألق حارس الفتح آنذاك نواف العقيدي، الذي كان معارًا من النصر، قبل أن يعود إلى صفوف الأخير بانتهاء الإعارة.

واستهل الفتح موسمه بالخسارة 1-2 أمام الفيحاء، بينما اكتسح الاتحاد نظيره الأخدود بنتيجة 5-2.

وواصل الفتح تحضيراته للمواجهة المهمة تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، الذي طبق جملة من التدريبات الفنية المتنوعة، وقسم اللاعبين إلى مجموعتين، قبل أن يختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب اتسمت بالحماس والجدية، في إطار سعي اللاعبين لحجز أماكنهم في التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة.