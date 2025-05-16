محمد الكمالي أول عربي وآسيوي يترأس لجنة الانضباط في "الفيفا"

تولى المستشار محمد الكمالي رئاسة لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ليصبح أول إماراتي وعربي وآسيوي يتولى هذا المنصب القضائي الرفيع في أكبر هيئة كروية دولية.

وتُعد لجنة الانضباط إحدى الهيئات القضائية الأساسية في “الفيفا”، وتختص بالنظر في مخالفات اللاعبين والأندية، وقضايا التلاعب بالنتائج، والسلوك غير الرياضي، إلى جانب قضايا العنصرية وتعاطي المنشطات وانتهاكات انتقالات اللاعبين.

وكانت المهام الانضباطية قائمة في الاتحاد الدولي منذ نشأته، إلا أن اللجنة بصيغتها المستقلة تأسست رسميًا عام 2001، مع صدور أول نسخة من المدونة الانضباطية التي شهدت لاحقًا عدة تحديثات لمواكبة تطورات اللعبة.

وتعاقب على رئاسة اللجنة عدد من الشخصيات الدولية، من بينهم السويسريان مارسيل ماتيي وكلوديو سولسر، والغاني أنين ييبواه، والكولومبي خورخي بالاسيو.

ويأتي اختيار المستشار الكمالي تقديراً لمسيرته القانونية وخبراته في المجال القضائي الرياضي، ويعكس هذا التعيين الحضور المتنامي لدولة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية، ودور الكوادر العربية في مؤسسات القرار العالمية.

ويُنتخب رئيس اللجنة وأعضاؤها من قبل الجمعية العمومية لـ”الفيفا” لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعملون باستقلالية تامة لضمان الحياد والعدالة.

ويضم التشكيل الجديد للجنة 18 عضواً من مختلف القارات، من بينهم الكولومبي خورخي بالاسيو نائبًا للرئيس، والعربيان بندر الحميداني من السعودية، ومعز الناصري من تونس.