مانشستر سيتي يتحدى كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي فريقا مانشستر سيتي وكريستال بالاس يوم غد “السبت” في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ويسعى كريستال بالاس لتحقيق أول ألقابه في البطولة، بعد أن بلغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، إذ خسر في مشاركتيه السابقتين عامي 1990 و2016 أمام مانشستر يونايتد.

ويعتمد الفريق على نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر خمس مباريات في الدوري والكأس، من بينها فوزه في نصف النهائي على أستون فيلا بثلاثية نظيفة.

في المقابل، يخوض مانشستر سيتي النهائي للمرة الثالثة على التوالي، ويأمل في تحقيق لقبه الثامن في المسابقة.

وكان الفريق قد تُوّج باللقب في النسخة قبل الماضية، بينما خسر نهائي الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد.

ويطمح مانشستر سيتي لإنهاء موسمه بلقب محلي، بعد إخفاقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الرابطة، مكتفياً حتى الآن بدرع الاتحاد الإنجليزي الذي أحرزه في أغسطس الماضي.

وستكون هذه المباراة هي الظهور الثالث لمانشستر سيتي هذا الموسم على ملعب ويمبلي، والـ21 تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا في هذا الملعب، بحسب الموقع الرسمي للنادي.