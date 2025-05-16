"الاتحاد الآسيوي": تميز لاعبي الشارقة وراء تأهل فريقهم لنهائي دوري أبطال آسيا 2

يختتم فريق الشارقة غدا تدريباته في سنغافورة استعدادا لمواجهة نظيره ليون سيتي السنغافوري بعد غدٍ “الأحد”، في نهائي دوري أبطال آسيا 2 على ملعب بيشان.

وكانت بعثة الشارقة قد وصلت إلى سنغافورة يوم “الثلاثاء” الماضي، للاستعداد المبكر للقاء والتأقلم مع الطقس، إذ يجري الفريق تدريباته اليومية وسط أجواء إيجابية.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن فريق الشارقة أظهر صلابة ذهنية استثنائية حتى بلوغه المباراة النهائية من البطولة القارية التي انطلقت بنظامها الجديد للمرة الأولى.

وقال الاتحاد في موقعه الرسمي اليوم ، إن الشارقة وصل إلى المباراة النهائية بفضل نخبة لاعبيه المميزين، وهم أهم أسباب ترشيح الفريق للفوز في المباراة النهائية خاصة الثنائي الهجومي المتألق لوانزينيو وكايو لوكاس، إذ سجّلا معاً 10 أهداف هذا الموسم، بينما يعد المغربي عادل تاعرابت ورقةً رابحة بخبرته الأوروبية الواسعة.

وأضاف أن الشارقة أظهر صلابة ذهنية استثنائية، حيث حسم مواجهتي دور الـ16 وربع النهائي بركلات الترجيح، قبل العودة المذهلة في نصف النهائي.

وأشار إلى أن المباراة ستكون الأخيرة للمدرب الروماني كوزمين أولاريو مع الفريق، بعد الإعلان عن توليه قيادة منتخب الإمارات الوطني، إذ سيكون رفع الكأس وداعاً مثالياً له.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن فريق ليون سيتي يملك أيضا العديد من المقومات التي تؤهله لحسم المباراة النهائية، وهي مجموعة من لاعبيه أبرزهم النجم شوال أنور الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، ويقود هجوماً يتميّز بالسرعة والانقضاض، ما جعله من أكثر الفرق تهديفاً في البطولة “25 هدفاً في 12 مباراة، مع التسجيل في 11 منها ”.

وذكر أنه علاوة على ذلك، سيقام النهائي على ستاد بيشان في سنغافورة، ما يمنح الفريق أفضلية جماهيرية كبيرة، حيث سيكون التتويج على أرضه سيكون نهاية مثالية لمسيرته في البطولة.