بيراميدز يواجه أوكلاند في افتتاح كأس القارات



أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء موعد مواجهة بيراميدز المصري، بطل إفريقيا، لضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانيا، الأحد المقبل في افتتاح النسخة الثانية من كأس القارات للأندية.

وأوضع فيفا في بيان أن المباراة الإقصائية لكأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادي بين بيراميدز، الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه، وأوكلاند سيتي، بطل دوري أبطال أوقيانيا للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ستقام على ملعب 30 يونيو بالقاهرة.



كما أكد فيفا موعد ومكان إقامة المباراة الإقصائية الثانية والتي ستجمع بين الفائز بين بيراميدز وأوكلاند سيتي، والأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، مشيراً إلى أنها ستقام بمدينة جدة في 23 سبتمبر الحالي.



وتابع إن الفائز بكأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادي سيحجز مقعده في الدور التالي الذي سيبدأ بديربي الأمريكيتين في العاشر من ديسمبر المقبل بين كروس أسول المكسيكي، بطل كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية (ليبرتادورس) لهذا العام والذي ستتحدد هويته في 29 نوفمبر المقبل.



ويلتقي بطل كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادي مع بطل الأمريكيتين في 13 ديسمبر على كأس التحدي (فيفا) وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه.

وأشار فيفا إلى أنه سيعلن لاحقاً عن مكان تنظيم المباريات الثلاث الأخيرة.



وأوضح أنه كما كان الحال العام الماضي في النسخة الافتتاحية للمسابقة الدولية الجديدة التي يُشارك فيها سنوياً أبطال الاتحادات القارية الستة سعياً للتتويج على العرش العالمي، ستُقام نسخة 2025 بنظام مُعدَّل يُتيح للأندية المتبارية في المرحلة الافتتاحية إمكانية التنافس على لقب كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادي على أرضها، ما يمنحها الفرصة لخوض منافسة من منافسات فيفا بملعبها وأمام جماهيرها.