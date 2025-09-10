السعودية بطل كأس الخليج للشباب



توج المنتخب السعودي بطلاً للنسخة الأولى من كأس الخليج تحت 20 عاماً، بعد فوزه على المنتخب اليمني 3-1، في المباراة النهائية للبطولة على ملعب استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها السعودية.



وافتتح المنتخب السعودي التسجيل مبكراً في الدقيقة 7، عن الطريق اللاعب عبدالعزيز الشمري، والذي عاد وعزز تقدم «الأخضر» بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وتمكن المنتخب اليمني من تقليص الفارق بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 37، بواسطة اللاعب مختار موفق، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية 2-1.



وفي الشوط الثاني، سعى المنتخب اليمني لتعديل النتيجة، ولكن أنهى المنتخب السعودي المباراة بالهدف الثالث وسجله اللاعب فارس سالم في الدقيقة 61.



وشهدت الدقيقة 81، طرد للاعب السعودي محمد الصرنوخ، ولم يستفد المنتخب اليمني من النقص العددي في صفوف منافسه، ليخسر المباراة النهائية، ويحل وصيفاً للنسخة الأولى للبطولة الخليجية للشباب.