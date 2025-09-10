شباب الأهلي وبني ياس.. أهداف مختلفة

دبي – إيهاب زهدي، أبوظبي – محمد صادق

يستقبل شباب الأهلي ضيفه بني ياس على ملعب استاد راشد، في الساعة الثامنة و15 دقيقة، من مساء غد الخميس، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026، ويبدو اللقاء سهلاً على الورق لـ «الفرسان»، الذي يدافع عن درع الدوري، ولديه رغبة كبيرة في اعتلاء القمة مبكراً، بالعودة إلى الانتصارات على حساب «السماوي»، بعد التعثر في الجولة الماضية بالتعادل السلبي مع الوحدة في استاد آل نهيان بأبوظبي.



ويحتل شباب الأهلي المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بعد فوز في الجولة الافتتاحية على ضيفه الظفرة 2-0، وبفارق نقطتين عن كل من العين والنصر، في المركزين الأول والثاني، بينما يطمح بني ياس إلى العودة بنتيجة إيجابية من دبي.



ولم يحصل «السماوي» على فرصة للراحة من المباريات خلال فترة توقف الدوري، للسماح لمنتخبنا الوطني الأول بإقامة معسكر داخلي في دبي، وتضمّن الفوز ودياً على منتخبي سوريا والبحرين، في الوقت الذي حصل فيه «الفرسان» على فرصة جيدة لمنح اللاعبين راحة قصيرة من التدريبات والمباريات، لعدم خوضهم الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفقاً للائحة البطولة، التي تجنب حامل لقبها، وهو الجزيرة، في الموسم الماضي، وشباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي أيضاً، خوض مباريات هذا الدور، وتمنح بطاقة العبور مباشرة إلى دور الثمانية.

يبحث بني ياس عن فوزه الأول في دوري المحترفين هذا الموسم، عندما يحل ضيفاً على شباب الأهلي.

ويحتل بني ياس المركز قبل الأخير من دون رصيد، بعد أن تلقى هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية من الوصل وكلباء.



ولم يتمكن الفريق من تحقيق أي انتصار مع مدربه البلغاري إيفايلو بيتيف، وودع بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول أمام خورفكان، بالتعادل ذهاباً والخسارة إياباً بهدف نظيف.



ولا يزال يبحث بني ياس عن نتائج إيجابية منذ بداية الموسم، في واحد من أسوأ البدايات بالنسبة للفريق، حيث تعد المرة الأولى التي يتعرض فيها للخسارة في أول جولتين بالدوري.



وقال بيتيف مدرب بني ياس، إن فريقه سيواجه واحداً من أقوى فرق الدوري، وأنه يسعى لجعل مهمة شباب الأهلي صعبة، وتقديم أداء قوي، يمكنه من الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف أن ما ينقص بني ياس، هو استغلال الفرص، وتسجيل الأهداف، وأن الفريق بقليل من الحظ، بإمكانه إنهاء النتائج السلبية.