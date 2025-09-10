تعاون استراتيجي بين الجزيرة ومجموعة سيتي لكرة القدم



أعلن «نادي الجزيرة» و«مجموعة سيتي لكرة القدم» عن اتفاقية تعاون جديدة، تقدم من خلالها المجموعة الاستشارات الاستراتيجية، التي تركز على دعم أهداف النادي طويلة الأمد للنادي، وستوسع هذه الاتفاقية نطاق التعاون القائم حالياً بين أكاديمية النادي والمجموعة، لتشمل تقديم الاستشارات في مجالات استراتيجية رئيسية أخرى في مجال كرة القدم.



أعلن الطرفان عن الاتفاقية خلال فعالية إعلامية، أقيمت في أكاديمية نادي الجزيرة في منطقة الشوامخ بأبوظبي، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نائب رئيس نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، وجمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة، وغاريث بروسر، مدير أكاديمية نادي الجزيرة، وتوماس كروكن، مدير أكاديمية نادي مانشستر سيتي، بالإضافة لأعضاء مجالس الإدارات بنادي الجزيرة، وفرق الإدارة التنفيذية.



وقدمت مجموعة سيتي خلال الموسمين الماضيين خبراتها لأكاديمية نادي الجزيرة في منهجيات وأساليب التدريب والتعليم، والتكنولوجيا، والمرافق، والعمليات، مع التركيز على الاستفادة من الأسس القوية، التي تتمتع بها الأكاديمية والبناء عليها، ويهدف هذا التعاون لتعزيز سمعة الأكاديمية وجهة مفضلة وجاذبة لأفضل المواهب، وتحقيق المزيد من قصص النجاح بعد أن توَج فريق 21 عاماً في موسم 2024/ 2025 بثنائية كأس الإمارات، وكأس السوبر.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، وبالإضافة إلى الأكاديمية، ستقدم مجموعة سيتي لنادي الجزيرة استشارات حول أفضل الممارسات في مجالات اكتشاف المواهب، واستقطاب اللاعبين، وتطويرهم وتحسين أدائهم.



وسيتضمن التعاون الجديد تقديم الخبرات في مجال تحليل البيانات والمعلومات الرقمية لدعم نادي الجزيرة في سعيه لتحقيق طموحاته.

وتعزز هذه الشراكة حضور مجموعة سيتي في المنطقة، وتتيح فرصاً جديدة لتبادل المعرفة واكتساب الخبرات المحلية، كما يكمّل هذا التعاون برامج مدارس سيتي لكرة القدم في المنطقة، التي تضم حالياً أكثر من 3000 طالب مسجل، ويتيح للمواهب المحلية الشابة فرصاً جديدة لمواصلة مسيرتهم الكروية.



وقال جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة: «يسعدنا تطوير وتعزيز شراكتنا مع مجموعة سيتي لكرة القدم، بما يؤكد التزامنا بتطوير هذه الرياضة في نادينا، وفق أعلى المعايير العالمية، ويعزز مكانتنا كوننا نادياً رائداً ومبتكراً على مستوى المنطقة. كما نفخر بالتقدم الذي حققته الأكاديمية حتى الآن، وكلنا ثقة بأن الخبرات الكبيرة لمجموعة سيتي ستسهم في تحقيق المزيد من النجاح، من خلال تطوير عمليات استقطاب وتنمية المواهب والنجاح المستدام وطويل الأمد».



من جانبه، قال أوليفييه توركيل، المدير العام لمجموعة سيتي لكرة القدم في الشرق الأوسط: «نتطلع إلى توسيع نطاق عملنا مع نادي الجزيرة، ليشمل مشاريع رئيسية تحقق تأثيراً كبيراً في مجال كرة القدم. يتيح نموذجنا الفريد إمكانية تقديم خبرات عالمية متنوعة، المرتكزة على سجلنا الحافل بالنجاحات حول العالم. ومن خلال هذا التعاون الاستشاري نهدف إلى مشاركة خبراتنا الفريدة والمساهمة في دعم أداء النادي على أرض الملعب، كما يمثل هذا التعاون فرصة للمساهمة في النمو المستمر لرياضة كرة القدم في المنطقة، وسنبذل قصارى جهدنا للمساهمة في ذلك».