إصابة مرموش تهدد مشاركته في ديربي مانشستر



يعاني مهاجم منتخب لكرة القدم، عمر مرموش، من إصابة في أربطة ركبته اليمنى، قد تبعده عن ديربي مدينة مانشستر في الدوري الإنجليزي، الأحد، بحسب ما ذكر الاتحاد المصري في بيان.

وخرج مرموش بعد إصابته في الدقيقة الرابعة من مواجهة مصر مع مضيفتها بوركينا فاسو، بعد احتكاك مع لاعب خصم، الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، والتي انتهت بالتعادل السلبي في واغادوغو.



وكتب الاتحاد المصري، في بيان بعد المباراة «أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول، أن إصابة عمر مرموش.. عبارة عن كدمة في أربطة الركبة، وسيجري اللاعب أشعة فور وصوله للقاهرة، صباح الأربعاء».



وشارك مرموش (26 عاماً)، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي من أينتراخت فرانكفورت الألماني، في يناير، مقابل 59 مليون جنيه إسترليني (نحو 80 مليون دولار)، أساسياً في آخر مباراتين لفريقه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ضمن تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.