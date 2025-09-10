بوشيتش سابع مدرب هولندي يقود الجزيرة في «المحترفين»



بإعلانه رسمياً التعاقد مع المدرب الهولندي مارينو بوشيتش، الثلاثاء الماضي، ليتولى قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب المغربي الحسين عموتة، يكون نادي الجزيرة عاد إلى المدرسة الهولندية بعد عامين من رحيل آخر مدرب هولندي أشرف على تدريب الفريق وهو بوب دي كليرك، الذي قاده موسم 2023-2024، وسيشرف المدرب الجديد على (فخر أبوظبي) في مباراته أمام ضيفه النصر بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين المقررة السبت المقبل.



وأصبح مارينو بوشيتش (54 عاماً) والذي سبق له العمل مع فريق نادي شاختار الأوكراني، وتوج معه بثلاثة ألقاب محلية خلال موسمين هو سابع مدرب هولندي يقود الجزيرة خلال فترة الاحتراف، إذ سبقه 6 مدربين من جنسيته وهم هينك تين كات، (2015-2018)، ومارسيل كايزر (2018)، و(2019-2023) وداميان هيرتوغ (2018-2019)، ويورجن ستريبل (2019)، وفرانك دي بور (2023)، وبوب دي كليرك، الذي خلف الأخير مدرباً مؤقتاً في العام نفسه.



وخلال عهد الاحتراف بداية من موسم 2008-2009 وحتى الموسم الحالي تولى مهمة تدريب الجزيرة 17 مدرباً من جنسيات مختلفة، وتتصدر المدرسة الأوربية قائمة خيارات النادي بـ13 مدرباً أوربياً، حيث تولى تدريبه 7 من هولندا و2 من بلجيكا وهما فرانكي فير كاترين (2011-2012) وإريك غيريتس ( 2014-2015)، بالإضافة للإسباني لويس ميلا (2013)، والإيطالي والتر زينجا (2013-2014)، والروماني ميريل رادوي (2024) والفرنسي غريغوري دوفرينيس، الذي تولى المهمة بشكل مؤقت خلفاً للأخير في العام نفسه.



وتأتي المدرسة البرازيلية في المرتبة الثانية لخيارات النادي إذ تولى قيادة الفريق 3 مدربين وهم أبيل براغا (2008-2011) وعاد مرة أخرى في عام (2015)، كايو جونيور (2012)، وباولو بوناميغو (2012-2013)، وعربياً تولى المهمة المدرب المغربي حسين عموتة الذي تمت إقالته أخيراً بعد الخسارة أمام خورفكان، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وتأمل جماهير الجزيرة أن يستعيد الفريق قوته وبريقه تحت إشراف المدرب مارينو بوشيتش، ويعيد للأذهان عهد مواطنه تين كات، الذي حقق نتائج جيدة مع الفريق وتوج معه بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة خلال موسم ونصف الموسم، وقبل ذلك المدرب البرازيلي أبيل براغا، الذي سبق وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب خلال 3 مواسم.



قبول التحدي

وأكد المدرب الهولندي قبوله تحدي قيادة الجزيرة وتعهد ببذل كل الجهود من أجل تحقيق تطلعات جماهيره، وأوضح في رسالة لأنصار النادي عبر مقطع فيديو بثه الموقع الرسمي للنادي أنه عازم مع طاقمه الفني على العمل من أجل أن يفخر جمهور النادي بالفريق، وقال: كما تعلمون فإن كرة القدم عمل جماعي ولن ننجح دون دعمكم، أنتم تمنحوننا الدافع الإضافي وتصلون إلى الملعب قبل الفريق وتسافرون معنا إلى كل مكان وتشجعون بحرارة وقوة ونحن على يقين بأنكم ستواصلون ذلك لأن دعمكم يعني لنا الكثير في الأوقات الصعبة، فإذا تعثرنا ساعدتمونا على النهوض مجدداً، وإذا نهضنا ساعدتمونا على التحليق أعلى، نحن نلعب من أجلكم، وسنبذل كل الجهود لإسعادكم وجعلكم فخورين بنا، وآمل أن نحتفل معاً بشيء مميز خلال الطريق، وشكراً على حفاوة الاستقبال، وأتطلع لرؤية كل واحد منكم قريباً.