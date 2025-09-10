بالأرقام.. بيدرو ماليرو صفقة رابحة تؤكد نجاح اختيارات الوصل



نجح البرتغالي بيدرو ماليرو «24عاماً»، القادم حديثاً إلى صفوف الوصل من نادي طرابزون سبور التركي، في خطف الأنظار سريعاً بفضل المستويات المميزة التي قدمها منذ انطلاق مباريات الموسم الحالي، وضعته ضمن قائمة المنافسين على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس، والتي ذهبت إلى لابا كودجو مهاجم العين، ليبرهن أنه أحد أهم صفقات «الإمبراطور» الناجحة في فترة الانتقالات الحالية، وأن النادي أحسن اختياره لتدعم صفوف الفريق.



وخاض ماليرو ثلاث مباريات رسمية حتى الآن بقميص الوصل، موزعة بين دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليضع بصمته الواضحة على أداء الفريق الهجومي والدفاعي، ويمنح المدرب إضافة فنية كبيرة بالتشكيلة ليكون على قدر الثقة التي حظي بها من الإدارة والجهاز الفني.



وشارك بيدرو في مباراتين بالدوري تألق خلالهما بوضوح، حيث تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، إضافة إلى حضوره الفعال في صناعة اللعب والربط بين الخطوط، إذ لمس الكرة 133 مرة، ونجح في تمرير 80 كرة صحيحة، بينها 37 تمريرة في ملعب المنافس، وهو ما يعكس شجاعته الهجومية ورغبته الدائمة في التقدم وبناء الهجمات. كما تميز بالصلابة في الدفاع، بعدما نفذ 11 التحاماً ناجحاً منح بها فريقه الأفضلية في العديد من المواقف.



أما في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد كان الظهور الأول لماليرو مؤثراً للغاية، خلال مباراة الذهاب في الدور الأول أمام الظفرة، والتي حسمها الوصل بخمسة أهداف مقابل هدف، وخلال تلك المواجهة، لم يكتف اللاعب بالظهور القوي بل كان أحد نجوم اللقاء، حيث صنع هدفاً، وأظهر شخصية كبيرة في الملعب.



الأرقام والمردود الفني الذي قدمه ماليرو حتى الآن جعلت جماهير الوصل تشعر بالرضا والثقة تجاه صفقة التعاقد معه، خصوصاً أنه جمع بين الفعالية الهجومية والانضباط الدفاعي، إلى جانب الحضور الذهني واللياقة العالية، وبات واضحاً أن اللاعب البرتغالي يمتلك كل المقومات ليكون إحدى الركائز الأساسية في مشروع الفريق هذا الموسم.