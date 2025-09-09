الهولندي مارينو بوسيتش مدربا للجزيرة



أعلن نادي الجزيرة، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع المدرب الهولندي مارينو بوسيتش لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي بطموحات كبيرة، خلفاً للمغربي الحسين عموتة الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام خورفكان بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين. وأعرب بوسيتش عن سعادته بخوض التجربة الجديدة مع «فخر أبوظبي»، مؤكداً جاهزيته للتحدي مع فريقه الذي منحه الثقة ويقوده في أول مهمة له أمام النصر بالجولة الثالثة من الدوري يوم السبت المقبل.



ويحمل بوسيتش، البالغ من العمر 54 عاماً، خبرة تدريبية مميزة، حيث سبق له قيادة فريق شاختار دونيتسك الأوكراني خلال الموسمين الماضيين، ونجح في التتويج معه بلقب الدوري المحلي وكأس أوكرانيا مرتين، قبل أن يرحل عن الفريق في مايو الماضي. ويعوّل الجزيرة على خبرة المدرب الهولندي لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات، وتعزيز حظوظه في المنافسة على البطولات المحلية وقيادته إلى منصات التتويج مع تطوير أداء الفريق.