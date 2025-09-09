نقطة واحدة تفصل «الفراعنة» عن مونديال 2026



تعادل المنتخب المصري ومضيفه منتخب بوركينا فاسو سلبياً مساء اليوم، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب استاد 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني، وبات «الفراعنة» على بعد نقطة واحدة مطلوب الحصول عليها في آخر جولتين للوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، عندما يحلون ضيوفاً على جيبوتي 6 أكتوبر المقبل، ويستقبلون غينيا بيساو يوم 13 من الشهر نفسه.



وأهدر المنتخب المصري فرصة حسم بطاقة التأهل للمونديال، خاصة في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني، بعدما أضاعوا العديد من الفرص السهلة للتسجيل، فيما شهد الشوط الأول إصابة اللاعب المصري عمر مرموش وخروجه اضطرارياً في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.



