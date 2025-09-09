لابا كودجو وزايد الحمادي وإيفيتش الأفضل في أغسطس بدوري المحترفين



أعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس 2025 لفئات أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، في دوري أدنوك للمحترفين بالموسم الجاري. وتوج بجائزة أفضل لاعب لابا كودجو مهاجم العين، متفوقاً على زايد سلطان لاعب النصر، وطارق تيسودالي لاعب خورفكان، وبيدرو ماليرو لاعب الوصل، وفراس بالعربي لاعب الشارقة. وجاء فوز لابا كودجو، بجائزة أفضل لاعب بعد تقديم أرقام مميزة في أول جولتين بالبطولة، بعدما لعب مباراتين بما يعادل 180 دقيقة كاملة، وأحرز 3 أهداف، وقدم 11 تمريرة صحيحة، و5 تسديدات على المرمى، بالإضافة إلى تمريرة واحدة مؤثرة.



في حين حصل على جائزة أفضل حارس مرمى زايد الحمادي حارس مرمى الوحدة، متفوقاً على حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، وأحمد شامبيه حارس النصر. وحصد زايد الحمادي جائزة أفضل حارس بعد أن خرج بشباك نظيفة في الجولتين الأولى والثانية، و5 تصديات، وفاز بجائزة أفضل مدرب في أغسطس الماضي، فلاديمير إيفيتش مدرب العين، متفوقاً على سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر، وخوسيه مورايس مدرب الوحدة.



وانتزع إيفيتش الجائزة، بعد قيادة «الزعيم» للانتصار في أول مباراتين، وتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن النصر الوصيف. وسجل معه العين 5 أهداف، واستقبل 3 باستحواذ بلغ معدله 59.3% ودقة تمرير 87.05%، ونفذ الفريق معه 378 تمريرة في ملعب المنافس.