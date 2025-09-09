إصابة المصري مرموش بكدمة قوية في الركبة



أكدت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها عمر مرموش لاعب المنتخب المصري الأول، إصابته بكدمة قوية في الركبة، وينتظر أن يخضع اللاعب إلى المزيد من الفحوصات خلال الأيام القادمة لتحديد دقيق لنوعية الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.



وشهدت مباراة مصر وبوركينا فاسو مساء اليوم، في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إصابة قوية للاعب عمر مرموش في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، بعدما تعرض اللاعب لتدخل عنيف على الركبة من أحد لاعبي بوركينا فاسو، واستدعى تدخل الجهاز الطبي لإسعافه داخل أرضية الملعب.



وعلى الرغم من محاولته استكمال المباراة بعد تلقي العلاج، إلا أن اللاعب شعر بآلام قوية وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي وتم استبداله اضطرارياً في الدقيقة 8، ودفع حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، بالمهاجم أسامة فيصل، لإكمال المباراة أمام بوركينا فاسو.



