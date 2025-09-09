باولو سوزا: شباب الأهلي يواجه بني ياس منافساً جريحاً في الدوري



قال باولو سوزا المدير الفني لشباب الأهلي، إن الفريق يعود بعد 18 يوماً من التوقف ليواجه ضيفه بني ياس، على ملعب استاد راشد بعد غد الخميس، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً الأهمية الكبيرة للمباراة، متمنياً أن تتواجد الجماهير بأعداد كبيرة لتحفيز اللاعبين.

وأوضح المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، أنهم متحمسون للعودة لمواجهة موسم صعب يتطلب الكثير من العمل، وقال: «أمامنا عدد كبير من المباريات حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وبالتالي يجب أن نكون في أحسن حال فردياً وجماعياً، وأن نحتفظ بعقلية قوية وذهنية حاضرة لنتخطى الصعاب وهو ما نفعله دائماً، في اللحظات الحاسمة لنواصل السعي للفوز ولا شي غيره».



وتحدث المدرب عن بني ياس، قائلاً: «سنواجه منافساً جريحاً لديه نهم لحصد النقاط، ويستحق مركزاً أفضل، بني ياس تطور كثيراً على المستوى الفردي والجماعي، لذلك يجب أن نكون فريقاً شغوفاً وهجومياً يصنع الفرص ويسجل الأهداف، ونحترم المنافس في اللحظات التي يشكلون فيها الخطورة في الهجمات المرتدة».

من جانبه، وصف لاعب شباب الأهلي، بدر ناصر، مواجهة بني ياس بالمهمة، مشيراً إلى أن المنافس فريق قوي يملك عناصر مميزة وذات جودة عالية، ومشدداً على أهمية احترام كل الفرق المنافسة في جميع المسابقات، ومؤكداً احترامهم الكامل لبني ياس.



وتوقع أن المباراة لن تكون سهلة، وأنها ستشهد صعوبات لأن كل الفرق تسعى لحصد النقاط من أجل تحسين مراكزها، مؤكداً أنه ليس هناك فريق سهل في بطولة الدوري، ومضيفاً أنهم كلاعبين يحرصون دائماً على تقديم أفضل ما يملكون ويسعون في كل المواجهات لتحقيق الفوز وحصد النقاط.