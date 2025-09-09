أرقام قياسية في كرة القدم الإماراتية «ضد الكسر»



يتسابق العديد من اللاعبين والأندية على تحطيم الأرقام القياسية في كرة القدم الإماراتية في كل موسم، ولكن تبقى أرقام لاعب العين والجزيرة السابق هلال سعيد، صامدة وبات من المستحيل أن يصل أحد إلى تلك الأرقام في القريب العاجل. وينفرد هلال سعيد بكونه اللاعب الوحيد الذي نجح في المساهمة بالفوز بدرع الدوري الإماراتي 10 مرات مع كل من العين والجزيرة، والوحيد الذي حقق الدوري 3 مرات متتالية مرتين، وذلك مع العين مواسم 2001 -2002 و2002 – 2023 و2003 – 2004، ثم مع الجزيرة موسم 2010 -2011، وبعدها مع العين موسمي 2011 - 2012 و2012 – 2013.



وحصد هلال طوال مشواره، 26 بطولة، بواقع 23 لقباً مع العين، و3 ألقاب مع الجزيرة، وتلك الألقاب موزعة بين 10 بطولات دوري، و6 بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و4 ألقاب كأس السوبر، ولقبين كأس الاتحاد، ولقب وحيد دوري أبطال آسيا، ولقب وحيد في كل من بطولات الأندية الخليجية، والسوبر الإماراتي المغربي، وكأس الخليج العربي «خليجي 18» مع منتخبنا الوطني الأول.



ويقترب هلال سعيد، من قائمة أكثر اللاعبين الذين أسهموا مع أنديتهم في تحقيق أكبر عدد من الألقاب في الدوريات المحلية لكرة القدم، ويتصدرهم الثنائي النرويجي رور شتراند والإنجليزي روي تشيبولينا، إذ حصد شتراند لقب بطل الدوري النرويجي 16 مرة مع فريق روزنبرغ، وتشيبولينا بنفس العدد من الألقاب بدوري جبل طارق مع نادي لينكولن ريد إيمبس.



تضم القائمة كذلك المصري السابق حسام حسن، مدرب منتخب بلاده حالياً، والذي حصد 14 لقباً بالدوريات المحلية، موزعة بين 10 ألقاب مع الأهلي المصري، و3 مع الزمالك، ولقب وحيد مع العين الإماراتي، ويتساوى معه كل من حارس المرمى الأوكراني أوليكساندر شوفكوفسكي، وحققه مع نادي دينامو كييف، والتشيكي ييري نوفوتني، وحققه مع نادي سيارتا براغ، وأندرياس أولمر، وحققه في الدوري النمساوي بواقع 13 مرة مع فريق سالزبورغ، ومرة وحيدة مع أوستريا فيينا، والحارس جوناثان غوبرت ظفر، وحققه في الدوري اللوكسمبورغي، بواقع 13 لقباً مع نادي دوديلانج، ولقب وحيد مع غريفينماشر.



فيما حقق اللقب 13 مرة كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي في 3 بلدان مع 4 أندية، موزعة بين مرة واحدة مع نادي ليخ بوزنان البولندي، و8 مرات مع بايرن ميونخ الألماني، ومرتين مع بوروسيا دورتموند الألماني، ومع برشلونة الإسباني مرتين، والأسطورة ألفريدو دي ستيفانو، وحققه بواقع 8 مرات مع ريال مدريد الإسباني، و3 مرات مع نادي ميوناريوس الكولومبي، ومرتين مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني.