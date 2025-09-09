كين يُلهم إيطاليا.. وكوسوفو تُفاجئ السويد في يوم أوروبي مثير



بدأ جينارو غاتوزو مسيرته الرائعة كمدرب لمنتخب إيطاليا، حيث سجل مويس كين هدفين في فوز تاريخي على إسرائيل بنتيجة 5-4، ليتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة التاسعة، وفي الوقت ذاته، حققت كوسوفو فوزها الثاني على الإطلاق في تصفيات كأس العالم، وذلك بانتصارها على السويد 2-0 في المجموعة الثانية، وتغلبت جزر فارو على جبل طارق، في حين حققت كل من سويسرا والدنمارك وكرواتيا وأسكتلندا انتصارات ساحقة في يوم مثير بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



وفي المجموعة الثانية، حققت كوسوفو فوزاً مفاجئاً على السويد في ليوبليانا بهدفين نظيفين، لتحصد 3 نقاط من مباراتين، وتترك منافسها بنقطة واحدة، وجاء كلا الهدفين من هجمات مرتدة سريعة من منطقة الجزاء إلى منطقة الجزاء، وفي وقت متأخر من المباراة، حصل اللاعب البديل ليندون إيميرلاهو على بطاقة حمراء لارتكابه خطأ يستحق الإنذار الثاني، لكن السويد لم تتمكن من استغلال النقص العددي، لتخسر نقاط المباراة كاملة.



وواصل بريل إمبولو تألقه التهديفي، ليقود سويسرا إلى صدارة المجموعة بفوز سهل على سلوفينيا بثلاثة أهداف دون مقابل، إذ بعد تسجيله هدفين ضد كوسوفو، أضاف مهاجم رين هدفاً آخر من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها فابيان ريدر في منتصف الشوط الأول، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في آخر 5 مباريات دولية، وتتصدر سويسرا الترتيب برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لكوسوفو في المركز الثاني، ونقطة واحدة لكل من السويد وسلوفينيا في المركزين الثالث والرابع.



وفي المجموعة الثالثة، خسرت بيلاروسيا أمام أسكتلندا بهدفين دون مقابل، وهو الفوز الأول لأسكتلندا في التصفيات، كما خسرت اليونان أمام الدنمارك بثلاثة أهداف دون مقابل، لتستعيد الدنمارك توازنها بعد بداية مخيبة للآمال لمشوارها، وتتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن أسكتلندا في المركز الثاني، وحلت اليونان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبيلاروسيا في المركز الرابع الأخير دون نقاط.



وفي المجموعة التاسعة، خسرت إسرائيل أمام إيطاليا 4-5، ليحقق «الآزوري» فوزاً مثيراً تحت قيادة مدربه جينارو غاتوزو، ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 4 جولات وبفارق 3 نقاط عن النرويج في الصدارة، وبفارق الأهداف عن إسرائيل الثالث، وتأتي إستونيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ومولدوفا في المركز الخامس الأخير دون نقاط.



وفي المجموعة 12، فازت كرواتيا بعشرة لاعبين على الجبل الأسود بثلاثة أهداف دون مقابل، وخسر جبل طارق أمام جزر فارو بهدف دون مقابل، وصعد فريق المدرب إيدون كلاكستين، إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن كرواتيا والتشيك في المركزين الأول والثاني، وبفارق الأهداف عن الجبل الأسود في المركز الرابع، بينما يظل منتخب جبل طارق بدون أي نقاط في المركز الخامس، ويخرج رسمياً من المنافسة.