«عيون» بن فوستر ضحية «تحدي أكل جنوني»



أصيب بن فوستر، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد السابق، باحمرار في عينيه بعد مشاركته في تحدي أكل جنوني.

وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن بن فوستر شارك في تحدٍ لتناول كمية كبيرة من السمك والبطاطا المقلية، وأضافت أن نجم مانشستر يونايتد السابق زار نادي مانسفيلد تاون ليشارك في التحدي الشهير لهذا النادي، برفقة النجم آدم موران.



وأشار الصحيفة إلى أن التحدي شهد أيضاً حصول الثنائي على طبق جانبي يحتوي على أربع شرائح خبز وزبدة، بالإضافة إلى بازلاء مهروسة وصلصة تارتار وصلصة كاري.

وأوضحت أن من يخوض التحدي عليه دفع 20 جنيهاً استرلينياً أو إنهاء طبقه خلال 30 دقيقة.



وذكرت الصحيفة أن موران اجتاز التحدي بسهولة، وأنهى طبقه قبل أقل من ثلاث دقائق، بينما لم ينجح فوستر (42 عاماً) في إنهاء طعامه بالوقت المحدد بل ترك أجزاء منه دون أن يلمسها.