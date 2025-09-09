كوزمين: نحاول تعويض غياب المهاجم الصريح ببعض «الحيل»



أكد أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني الأول، أن إيجابيات معسكر «الأبيض» الذي أسدل عليه الستار في دبي أمس، أكثر كثيراً من السلبيات، وأنه يحاول تعويض غياب المهاجم الصريح بتنفيذ بعض «الحيل الهجومية» على أرض الملعب، وأشاد بتجانس وعطاء اللاعبين في الفترة الأخيرة المهمة قبل خوض الملحق الآسيوي المقرر في قطر خلال أكتوبر المقبل، والمؤهل إلى كأس العالم 2026، وقال المدرب الروماني: «أنا سعيد بعطاء اللاعبين وبزيادة التجانس بينهم مع مرور الوقت، والفريق بدأ بالفعل في الظهور بأداء موحد، مع الأخذ بعين الاعتبار، أنهم يأتون بصفات ومهارات أندية مختلفة، وهناك تشكيلات للمنتخب الإماراتي تضم مجموعة من اللاعبين ربما يلعبون معاً للمرة الأولى».



وشدد على أهمية النتائج الإيجابية بالفوز في المواجهتين الوديتين على منتخبي سوريا 3-1، والبحرين 1-0، على استاد زعبيل بنادي الوصل يومي الخميس والاثنين الماضيين، وأوضح: «النتائج الإيجابية تؤدي إلى تأثيرات معنوية مهمة على اللاعبين، ولكني شعرت بالضيق في لقاء البحرين، أمس، بسبب تراجع اللاعبين للدفاع، حفاظاً على تفوقنا بالهدف الذي أنهينا به المباراة». وأردف: «لكن بشكل عام الإيجابيات أكثر من السلبيات، هناك أمور إيجابية كثيرة تحققت، وأمور أقل إيجابية علينا العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مع وجود بعض مراكز اللعب التي نعاني فيها، وأتوقع أنه إذا استرجعنا اللاعبين الغائبين، ربما نكون أقوى».



وكشف كوزمين، عن الحديث الذي دار بينه وبين اللاعبين عقب لقاء البحرين الودي، بقوله: «وجهت رسالة للاعبين بعد نهاية مباراتنا الودية أمام البحرين، وتحدثت فيها عن الأمور التي لم تعجبني في اللقاء، وطالبتهم بالمزيد من التحضير الفني والبدني والنفسي للوصول إلى كامل الجاهزية في الملحق الآسيوي خلال أكتوبر القادم، وهو الشهر الأكثر أهمية في حياتنا، والفريق يحتاج إلى المزيد من التوحد خلاله، وكذلك إلى تكاتف الجميع في المنظومة الرياضية والإعلامية، وجمع اللاعبين المختارين ينتظرون الدعم الجماهيري لتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم».



وعن الحلول المطروحة لعلاج مشكلة غياب المهاجم الصريح، وإهدار الفرص السهلة للتسجيل، قال المدرب الروماني: «حاولنا خلال المواجهتين الوديتين بناء الهجمات، ونجحنا في الوصول إلى مرمى المنافس أكثر من مرة، ولكننا لم نسجل، وكنا قادرين على سبيل المثال من حسم مباراتنا أمام البحرين قبل نهاية الشوط الأول، ولكننا لم ننجح سوى بتسجيل هدف واحد».



وأضاف: «نحن نحاول تعويض المهاجم بتنفيذ بعض «الحيل الهجومية» المختلفة على أرض الملعب، ونحاول رؤية مَن الأفضل هجومياً من بين الأوراق المتاحة؛ أوليفيرا وعوض الله وألفارو وكايو، وحرصنا على إعطاء الفرصة للجميع، وهناك بعض المعاناة الهجومية، كما أنني أعتقد أن لدينا غيابات مؤثرة ومهمة، وعودتها يمكن أن تعطينا توازناً أفضل في وسط الملعب».



واختتم كوزمين قائلاً: «الكل في المنتخب حاول تقديم ما لديه، وأنا أعرف التشكيلة التي يمكن أن ألعب بها إذا كانت لدينا مباراة غداً، ولكن بعد شهر من الآن، لا أعرف مَن الأكثر جاهزية للمشاركة، وأنا أعتمد على مشاركة اللاعبين مع أنديتهم للوصول للجاهزية، وأتمنى ابتعاد الإصابات عنهم، والجهاز الفني للمنتخب يركز على اللاعب الجاهز للمشاركة، وسأكون سعيداً جداً إذا تأهلنا لكأس العالم، وتحقيق هذا الحلم سيكون دفعة مهمة لكرة الإمارات لسنوات طويلة مقبلة».