منتخب الإمارات للميني فوتبول يهزم نظيره الطاجيكي في «دولية أوزبكستان»



فاز منتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف، في مباراته الافتتاحية اليوم، ضمن المجموعة الأولى ببطولة أوزبكستان الدولية، والمقامة حالياً في العاصمة طشقند، وتستمر حتى يوم 13 سبتمبر الحالي، بمشاركة 8 منتخبات.



وحسم منتخبنا النتيجة بهدف اللاعب محمد خليل الحوسني، من ضربة جزاء، بينما حصد زميله محمد السويدي، جائزة أفضل لاعب في المباراة.



ويواجه منتخبنا نظيره الباكستاني يوم غد في الجولة الثانية، ويسعى للفوز لإعلان تأهله رسمياً إلى الدور نصف النهائي قبل مواجهته الثالثة مع منتخب أوزبكستان المقرر لها الخميس المقبل.

ووضعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى مع منتخبات أوزبكستان، وباكستان، وطاجيكستان، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات روسيا، وساحل العاج، وتركيا، وكازاخستان.