«صفقات في الهواء» تدفع المدرب إسبيريتو خارج أسوار نوتنغهام



قرر نادي نوتنغهام فورست، الناشط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إقالة مديره الفني نونو إسبيريتو سانتو، بعد تدهور علاقته بمالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس.

وكان المدرب البرتغالي (51 عاماً) جدد عقده في يونيو الماضي فقط، بعد أن قاد فورست للصعود لبطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ليصبح أول تأهل قاري للفريق له منذ عام 1995.

وتساءل نونو عن أداء إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية التي اختتمت أخيراً، وأثار شكوكاً حول مستقبله على المدى الطويل في ملعب (سيتي غراوند) الشهر الماضي.

وذكر نوتنغهام فورست في بيان: «يؤكد النادي أنه، في أعقاب الظروف الأخيرة، تقرر إعفاء نونو إسبيريتو سانتو اليوم من مهامه كمدير فني للفريق».



أضاف النادي في بيانه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «يشكر نوتنغهام فورست نونو على مساهمته خلال حقبة ناجحة للغاية في ملعب سيتي جراوند، وخاصة دوره في موسم 2024 / 2025، والذي سيبقى محفوراً في تاريخ النادي».

أوضح النادي: «بصفته شخصاً لعب دوراً محورياً في نجاحنا الموسم الماضي، سيظل دائماً له مكانة خاصة في مسيرتنا».

وتردد أن مسؤولي نوتنغهام فوجئوا بكشف نونو علناً عن علاقته المتوترة مع ماريناكيس الشهر الماضي.



ورداً على الشائعات بشأن مستقبله مع الفريق آنذاك، اعترف نونو بأنه: «حيثما يوجد دخان، فإنه توجد نار»، ما أثار تساؤلات حول مصيره مع النادي.

وتحدث نونو عن ماريناكيس قبل مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد كريستال بالاس: «نعرف بعضنا البعض جيداً، وجميعنا نعمل في هذا المجال منذ فترة».

وأشار: «حيثما يوجد دخان، توجد نار، لذا أعرف كيف تسير الأمور، لكنني هنا لأداء عملي. أتفهم ذلك، لأنني قلق. إنني أول من يشعر بالقلق».



وكان نونو انتقد نشاط النادي في سوق الانتقالات الصيفية، قائلاً: إنهم أضاعوا فرصة سانحة، رغم إنفاقهم ما يقرب من 100 مليون جنيه استرليني (135.5 مليون دولار) على لاعبين مثل جيمس مكاتي، وأوماري هاتشينسون، وأرنو كاليمويندو، ودوغلاس لويز.



كشف نونو: «لطالما كانت علاقتي بالمالك جيدة جداً، واقتربنا من بعضنا البعض كثيراً في الموسم الماضي. أما هذا الموسم، فالأمور ليست على ما يرام».

وشوهد ماريناكيس وهو يعترض على نونو بعد تعادل الفريق 2 - 2 مع ليستر سيتي في نهاية الموسم الماضي، رغم أن النادي آنذاك أرجع ذلك إلى استمرار تايو أونيي في اللعب رغم إصابته الخطيرة في البطن.



وبعد مشادة ماريناكيس مع نونو مباشرة، تعرض مالك النادي لانتقادات لاذعة، حيث قال المحلل غاري نيفيل إنه يتعين على المدرب «التفاوض على رحيله» في تلك الليلة.

وبعدما قاد نوتنغهام للبطولات الأوروبية، يرحل نونو عن النادي كأنجح مدرب في تاريخ الفريق منذ فرانك كلارك.

يذكر أن نوتنغهام يحتل حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور المراحل الثلاث الأولى من عمر المسابقة هذا الموسم.