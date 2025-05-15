محمد الكمالي رئيساً للجنة الانضباط في «فيفا»



انتخب المستشار محمد الكمالي رئيساً للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتزكية، وذلك خلال كونغرس «فيفا 2025»، الذي عقد اليوم في أسونسيون عاصمة باراغواي.

وأصبح المستشار محمد الكمالي أول عربي وآسيوي يتولى رئاسة لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو عضو اللجنة القضائية التابعة للجنة الأخلاق بالفيفا، ورئيس النزاهة المستقلة للاتحاد الآسيوي لفترتين متتاليتين بين 2017-2021، و2021-2025.

وتحظى الجهود التي يبذلها المستشار محمد الكمالي من خلال منصبيه في الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم بالإشادة والتقدير من مجتمع كرة القدم، حيث أسهم في سن العديد من القوانين والتدقيق على النزاهة.

وكشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ«فيفا»، عن ارتفاع قياسي للإيرادات إلى 13 مليار دولار للفترة 2023-2026، بما في ذلك الإيرادات المتوقعة من كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية يونيو المقبل.